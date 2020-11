Renata Bravo sobre los duros dichos de Claudia Conserva: "La gente que me conoce sabe cómo soy"

Este martes en Sigamos de Largo, las invitadas fueron Renata Bravo y Yazmín Vásquez, quienes se refirieron, a grandes rasgos, a su reciente y mediática salida del programa Milf, que conduce Claudia Conserva.

Las ex panelistas, una vez más, no quisieron entrar en detalles, pero reconocieron que jamás pensaron que sería un tema tan mediático. "No lo estaba pasando bien en el lugar donde estaba trabajando", explicó Renata Bravo.

Para la comediante, su salida del programa solo se trató de "cambiar de trabajo", y jamás pensó que generaría tal revuelo.

"No vale la pena hablar de cosas que pasaron ente cuatro paredes (…) las cosas que suceden en los trabajos deben quedar en la intimidad de los trabajos, ellos saben lo que pasó y nosotras también, pero salir a contarle a todo el mundo, a contar detalles creo que no es decente", agregó.

Consultada sobre si se había sentido aludida por un reciente post de Claudia Conserva en su cuenta de Instagram donde señaló que "hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño", Bravo respondió tajante que no.

"No, para nada. Yo no me pongo ese poncho jamás. La gente que me conoce sabe cómo soy. Yo podré tener algún defecto, que soy muy directa para mis cosas. Entonces, a mí me molesta algo y yo siempre lo hago saber de alguna u otra manera y trato que sea la forma más directa y el camino más corto…Hemos trabajado juntos nosotros, tú me conoces; bueno, la Yaz para qué decir", explicó.

"Entonces, si hay algo que yo no me voy a poner es ese poncho de hacer daño porque tengo aquí encriptado el mandato de no herir a terceros y yo siempre tomo mis decisiones en base a no herir a nadie. Muchas veces he tomado decisiones pensando que me voy hacer daño a mí misma versus a hacerle daño a los demás. O sea, no está en mi disco duro. Entonces, para nada me pongo ese poncho", agregó la actriz.

En relación a lo mismo, Bravo reveló que muchas personas le habían avisado del post de Claudia. "‘Oye, viste lo que puso la Claudia ¿Era pa’ti?’. Y te juro que en ningún momento me puse ese poncho yo, jamás, jamás. Estoy súper tranquila con mi alma, con mi cabeza. Estoy muy orgullosa de la decisión que tomé", complementó.

Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales por irse del programa dijo que no sentía culpa. "Mucha gente escribe en redes sociales: ‘Ay, que eres malagradecida, la mano que te dio de comer’. Yo he respondido a todos mis trabajos con el mayor profesionalismo de la vida siempre. O sea, yo tengo que agradecer a todos los trabajos de la vida y todos los trabajos de la vida me tienen que agradecer a mí también porque ha sido recíproco. Yo en trabajo que voy, lo doy todo. No ando a medias, no me voy con chicas. ‘Que hoy día voy hablar poco’, ‘Hoy día voy hablar más’. No, yo entrego todo y lo hice en ‘MILF’ también. No tengo nada que autojuzgarme, que decir que estuvo mal en algo. Siempre actué de la mejor manera. No tengo nada que reprocharme".

Para la ex panelista de Milf, estar cómoda en el trabajo es fundamental. "Estoy muy orgullosa de haberme ido porque, como les decía, en este tiempo de pandemia me he reencontrado con mi padre fallecido en muchas situaciones y lo he visualizado mucho dándome el consejo. Siempre mi papá me aconsejaba lo mismo: cuando tú no sientas bien en algún lugar, sal de ahí y no pienses en las lucas, que no vas a tener para fin de mes…pero si tú no estás bien en algún lugar, sal de ahí", cerró.

Puedes ver el momento aquí.

"Entre cuatro paredes"



Por su parte, Yazmín Vásquez también quiso contar su versión. "Tengo sentimientos encontrados, porque yo llevo cuatro años en Milf, empecé desde el comienzo", expresó.

Aunque la periodista dejó en reserva los detalles de su renuncia. "Siento que soy super decente en algunas cosas y valoro mucho la amistad, y creo que hay cosas que uno no puede comentar en televisión porque son personales", agregó Yaz.

Sobre su relación con Claudia Conserva, de quien es amiga desde el año 2007, dijo: "A la Claudia la conozco hace muchos años y por respeto a eso creo que no merece que yo venga acá a ventilar conversaciones que tuvimos entre cuatro paredes, lo que había que hablar se habló en su minuto.

