Macarena Ramis enfrenta complejo momento: su madre fue diagnosticada con cáncer terminal

Un difícil momento familiar es el que enfrenta Macarena Ramis, cuya madre Nieves Duhalde (70) fue diagnosticada con un agresivo cáncer pulmonar. La situación se ha vuelto compleja, ya que la enfermedad comenzó en sus pulmones y se extendió hasta su cerebro.

"Ella tiene un cáncer terminal, se hizo quimioterapia, radioterapia, se hizo todo lo que podía hacerse. Pero ahora ya está sólo con paliativos y postrada en cama. La familia está en una etapa de aprovechar cada minuto con ella, de quererla, de estar ahí, pero ya no hay nada que hacer en términos de medicina", contó la ex animadora a LUN.

Macarena Ramis comenta que ha sido una situación difícil de asimilar, sobre todo cuando se enteraron de que el cáncer ya estaba ramificado. "Ha sido tremendo, yo siento que vivir esta agonía ha sido atroz. Primero, cuando te hablan del cáncer, que es una palabra que ya tiene cierta carga. Después cuando vienen las esperanzas de que se puede hacer esto o lo otro. Estuvimos en eso por nueve meses, se hizo todo lo que se pudo y todo eso fue súper doloroso. Fue un cáncer muy silencioso, que cuando se lo encontraron ya estaba ramificado. Y después viene este tiempo que es trágico todo el día. Hay días que me llaman y 'me dicen vente, está mal'. Y uno parte con pena, angustia… Lo siento como una agonía constante", dijo.

La ex animadora confiesa que el apoyo de su familia ha sido fundamental para enfrentar este proceso. "Mi papá y mis hermanos han estado súper contenedores, agradezco tener una familia increíble, hemos tratado de apoyarnos lo que más podemos", comentó, indicando que su madre se encuentra en su cada recibiendo tratamientos paliativos para el dolor.

"Ella está en su casa, y hay que cuidarla bien no más, aprovecharla, nada más que eso. En este minuto todo esto es cariño… Yo voy a verla todos los días, tipo 6 de la tarde hasta las 9. El fin de semana ya es más largo. Ella tampoco está tan conectada, a ratos entiende, cada minutito nos reconoce a nosotros, los hijos, a mi papá. Con los nietos se pierde un poco", señaló.

El trabajo ayuda a Macarena Ramis

Si bien el complicado de salud de su madre no deja de afectarla, Macarena Ramis revela que su trabajo la ha ayudado a distraerse del tema. "Ocuparse hace bien a la cabeza. Hay que abocarse a las responsabilidades (…) La pega siempre es positiva… La pega me saca un poco de lo otro…", cuenta la ex animadora, quien actualmente tiene una clínica estética con locales en Providencia y Lo Barnechea.

"Obvio que mi marido, mis hijas, mi familia, mis maravillosas amigas, ayudan un montón al momento en que uno lo pasa mal, pero claramente conectarse en algo que necesita de mí, es importante. Hay horas del día en que estoy full pega y no es que uno se olvide del dolor, de la angustia y la sensación asquerosa que uno tiene por dentro, sino que simplemente uno se desconecta un poco de eso porque estás en otra", agregó.

Ver más

Andrea Tessa sobre su cáncer de vejiga: "Es un tema con el que tendré que vivir siempre"

A los 64 años fallece Patricio Frez tras perder la ballata contra el cáncer

Luis Pedraza confesó que sufre depresión: "No tengo fuerzas"