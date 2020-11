Kel Calderón impacta en portada de revista y rompe el silencio tras polémico año: "Mi primera entrevista en años"

Si hablamos de polémicas en el mundo del espectáculo, la tocó a la familia Calderón Argandoña este año debe ser una de las más intensas del último tiempo. Una de sus figuras principales, Kel Calderón, posó para la portada de la edición aniversario de revista Velvet, en la que, aparentemente, se referirá a cómo impactó su vida el ataque de su hermano Nano a su padre, Hernán Calderón, en agosto pasado.

La noche de este martes, la influencer compartió la portada en la que aparece de gala enfundada en un vestido verde y con una gran cola de caballo. "He crecido más en estos meses que en los últimos diez años", se lee en el título de la portada.

La licenciada de Derecho se mostró muy emocionada por la imagen. "Muy nerviosa y emocionada de presentarles la portada de aniversario de @Revista_Velvet 💚🖤 Real es un honor para mi ser parte de un proyecto tan power liderado por mujeres increíbles 🖤💚Esta portada estaba agendada hace meses, pero por motivos de fuerza mayor tuvimos que posponerla hasta hoy 🙌🐍", explicó.

Kel agradeció la paciencia y el tacto del equipo para esta entrevista y la sesión de fotos. "Estaré por siempre agradecida de su comprensión y contención durante el proceso de esta portada que fue particularmente compleja para mi e imagino ETERNO para ustedes", agregó.

Luego de agradecer al equipo que trabajó para esta portada, reflexionó acerca del intenso 2020 que le tocó vivir. "Gracias por desarrollar un concepto tan especial en una sesión que verán muy pronto junto a mi primera entrevista en años. El 2020 ha sido largo, pero no podría estar más feliz de cerrarlo de esta manera", cerró.

Kel Calderón

Aunque ha sido un año cargado de polémicas en lo familiar para la influencer, un item que parece resuelto es el del corazón. Al menos así se vio hace algunas semanas, cuando visitó Bahía Inglesa, viaje al que evidentemente no fue sola.

La hija de Raquel Argandoña compartió una imagen en traje de baño a modo de selfie y otra que claramente se la tomaron. Pese a no compartir nombres ni mencionar a alguien en los posteos, todos sospechan de quién se trata.

Además de descansar, la artista de 29 años habría aprovechado los días para estar con Toto Torrealba. El odontólogo, que se le vincula con Kel Calderón desde 2017, también difundió imágenes desde Bahía Inglesa, lo que a muchos les dejó una reveladora pista: ¡Están juntos!

Cabe recordar que hace tres años Kel Calderón terminó su relación con el ex chico reality Pangal Andrade. En 2019, él mismo contó los detalles del quiebre afirmando que "somos de mundos distintos". También se autocriticó al mencionar: "No era cariñoso. Puede que haya impuesto mi estilo de vida. Siempre he sido egoísta".

Pero esto quedó en el pasado. La licenciada vive un discreto pololeo con Torrealba, quien en sus tiempos libres se desempeña como DJ.

