James Rodríguez despidió a Maradona: "La pelota no se mancha"

No hay rincón del mundo donde la muerte de Diego Armando Maradona no haya causado un sismo en el corazón. Pese a las drogas y un sinfín de polémicas, es la persona más aclamada cuando se trata de fútbol. Otro zurdo, James Rodríguez, se acordó del "Pelusa" en las redes sociales.

El "10" falleció este miércoles 25 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. A principio de mes había sido internado por un coágulo cerebral, pasando exitosamente por el quirófano desde el Sanatorio Ipensa, en La Plata. Lo que nadie se imaginaba es que su deceso se produjera tan repentinamente.

Diego Maradona fallece a los 60 años El ex astro del fútbol mundial habria sufrido un paro cardiorrespiratorio en su residencia en Buenos Aires

El mensaje de James Rodríguez para Maradona

"La pelota no se mancha", escribió el actual jugador del Everton inglés. La frase es alusiva a día en que Maradona fue homenajeado en La Bombonera con un partido de despedida. En aquel entonces, en 2001, el argentino expresó tras el encuentro: "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

Recordemos que Diego Armando fue suspendido por 15 meses durante el Mundial Estados Unidos 1994. Fue sometido a un control antidopaje donde dio positivo por diversas sustancias prohibidas. El futbolista debió abandonar la concentración y Argentina cayó en octavos de final ante Rumania.

El abrazo entre Maradona y Burruchaga en el Mundial México 86 - Instagram @maradona

"Gracias por tanto Diego. Descansa en paz", expresó James Rodríguez en el mensaje. Junto a sus palabras publicó un video del día en que Maradona elogió al de Cúcuta.

"Es un zurdo talentoso, exquisito y elegante (…) Como todos los zurdos", dijo ante la prensa el campeón del mundo en 1986. James Rodríguez jugaba para el Real Madrid, donde cuajó una etapa agridulce. El técnico Zinedine Zidane demostró no contar con él y Carlo Ancelotti, su entrenador inicial en el club español, se lo llevó al Everton.

Mejor futbolista, peor ejemplo

Esas son las dos emociones encontradas en medio de la noticia sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sus vicios, polémicas palabras y gestos, su vínculo político con figuras como Hugo Chávez y Fidel Castro, entre otros episodios le dejaron muy mal parado fuera de la cancha.

Sin embargo, en el terreno de juego fue un poeta, una característica que muy pocos, casi nadie, se atreve a quitarle. Muchos han querido comparar a Lionel Messi con "El Pelusa", pero a pesar de las épocas distintas, la mayoría coincide en que Maradona continúa siendo el mejor futbolista del planeta.

Disputó un tota de cuatro mundiales con Argentina, siendo campeón en México 86 y perdieron la final de Italia 90 contra Alemania. En clubes jugó en su país con Boca Juniors, Argentinos Juniors y Newells Old Boys. Por su parte en Europa, vistió la camiseta del Barcelona, Nápoli y Sevilla.

Maradona y Pelé, los dos mejores futbolistas de la historia - Instagram @maradona

Entre 2008 y 2010 dirigió a la selección de Argentina y durante su etapa estuvo cerca de no clasificar al Mundial de Sudáfrica. En la fase de cuartos de final, el equipo de Maradona se enfrentó a Alemania y sufrió un doloroso 4-0 que terminó con la renuncia de Diego.

Posteriormente mudó sus conocimientos como entrenador a los Emiratos Árabes Unidos, con a Al Wasl y Al Fujairah. Ya en 2018 le contrataron como técnico de los Dorados de Sinaloa, en México. Y omitiendo su condición de salud, firmó un acuerdo en 2019 para dirigir a Gimnasia La Plata, en la segunda división.

La presencia de Maradona llevó al club a una fama impensada, triplicando su cantidad de socios.

Te recomendamos

Al mismo estilo de La Liendra, Nathalia ‘La Segura’ también mostró su apartamento

Roban cuenta en Instagram de Alina Lozano y le exigen plata para recuperarla

Manuel José afronta demanda de paternidad y podría ir preso