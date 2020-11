Ignacio Gutiérrez revela desconocidos detalles de su salida de CHV: "Contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado"

La actriz Teresita Reyes se sumó a la tendencia y lanzó su programa virtual A Calzón Quitao, transmitido vía Instagram. Uno de sus capítulos más recientes contó con la participación de Ignacio Gutiérrez, quien se refirió a su salida de Chilevisión en el año 2016, instancia en la que ganó una demanda en contra del canal al que acusó de discriminación.

Recordemos que el animador había renunciado en el mes de marzo, y en abril presentó el recurso acusando discriminación luego que se le pidiera que acentuara ciertos rasgos en el matinal, aludiendo a su orientación sexual. "A mí me habían pasado cosas en mi carrera, salir de algunos equipos o que sacaran programas míos del aire. Eso es parte de la carrera de uno", partió comentando en el programa.

"Yo hubiese preferido que me echaran y que me dijeran malo. Que no les gustaba mi pega… Cualquier cosa. Pero ni siquiera me estaban despidiendo, sino que contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado, a vestirme de tal forma para que yo de verdad me viera gay en pantalla y así una seguidilla de reuniones en que tú dices, '¿cómo?"", agregó.

Ignacio Gutiérrez explicó que se dio cuenta de que algo malo estaba sucediendo, cuando vio que las personas a su alrededor estaban afectadas. "Yo sentía… Era pena, era angustia, millones de cosas así. Me di cuenta que cuando eso se extendió al resto de la gente que estaba en la reunión, dije 'acá hay algo que no anda bien"", dijo.

En este sentido, reconoció que se "bloqueó" y que no pudo contestar. "Hoy día estoy más grande, han pasado varios años. Hoy ese dolor me permite enfrentar altos y bajos en mi vida de una manera un poquito más simple", reflexionó.

"Había toda una organización detrás"

Ante la impresión de Teresita Reyes, Ignacio Gutiérrez continuó revelando detalles de su salida del canal. Según explicó, el canal le pagaba a un actor "para enseñarme a caminar de cierta forma, y a ponerme colores más femeninos. Evidentemente que había toda una organización detrás".

"¿Me estás diciendo que te estaban enseñando a caminar como gay, a vestirte…?", preguntó la actriz. "Sí, en ese minuto el actor delante mío hizo como una especie de coaching. Hizo gestos y cosas que erróneamente yo creo que hoy día, en ese minuto, ellos querían hacer un stand up de la tele. Y yo creo que hoy día en televisión tenemos que ser tal cual todos, para precisamente reflejar a los chilenos, la diversidad, pero no como una actuación", comentó Gutiérrez.

"Eres Nacho Gutiérrez, normal, y cómo te van a enseñar a ser gay, no te entiendo", comentó Teresita Reyes. "Son distintas formas de vivir la sexualidad creo yo. Para alguna gente todavía puede existir. Yo creo que existen distintas formas de vivir la sexualidad (…) Son libertades que todos tenemos. Yo tengo amigos que son bien afeminados… Depende de la libertad de cómo uno lo quiera vivir. Pero nadie te puede obligar y menos a través de la importancia que tiene la tele, a asumir roles", respondió el periodista.

Ver más

"Tengo sentimientos encontrados": Yazmín Vásquez y Renata Bravo se refieren a su salida de Milf en SDL

Sergio Rojas reafirma sus dichos tras salida de Cecilia Gutiérrez: "Esto siento, esto pienso"

Rocío Marengo aclara rumores de embarazo tras salida de "MasterChef Celebrity"