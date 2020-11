Daniela Palavecino reveló por accidente que Titi Aguayo está embarazada

Ver esta publicación en Instagram

"Los seguidores de la Titi saben, los míos obviamente no. La Titi nos trae una nueva princesa para los videos. Está embarazada, tiene 3 meses de embarazo. Ya se hizo la ecografía de los tres meses, así que es súper seguro y todo. Bueno, ella lo contó en su Instagram", dijo Palavecino.

No conforme que soltar semejante bombazo, detalló que se llamaría "Sofía". "Yo la verdad espero que esta vez la Titi me considere como la madrina porque con la Ema estaba la familia primero. La hermana de Hugo, la hermana de la Titi. Entonces, como que no me consideraron y ahora yo espero", continuó la comediante.

La reacción de Titi Aguayo

Pese a estar en vivo para todos los usuarios de Instagram, la modelo no ocultó su rostro de sorpresa. "Hue… ¿Qué estai' diciendo?", preguntó a la cámara. Todavía Daniela Palavecino pensó que era su hija Ema quien no conocía la noticia hasta que le aclaró: "Mis seguidores no saben, pero ahora ya es un poco tarde".

La ex concursante de "MasterChef Celebrity" quedó más atónita aún, pues cayó en cuenta sobre lo que había revelado. "¿Cómo que tus seguidores no saben? ¿No lo habías contado en tus redes?", preguntaba la influencer. "¡Jesucristo!", soltó tapándose la cara ante la negativa de Titi Aguayo.

Ya estaba claro que el embarazo de la modelo se convertiría en noticia para todos los medios chilenos. Sin embargo, reaccionó bien ante el garrafal error de su amiga. "Tenís que hacer un meme de esta hu… Yo soy metepatas, pero tú la cagaste", aseguró la animadora.

"Titi, no me odies para siempre, por favor", respondió Daniela Palavecino.

Para aumentar aún más las vergüenza, la Titi Aguayo explicó que "estaba preparando una foto bonita para subir" en sus redes sociales y así anunciar el embarazo de "Sofía". Pero es que hasta el nombre fue revelado.

"¿Cachai por qué no me gusta hacer vivos? La familia de Hugo (su marido) no sabía todavía", añadió mientras afortunadamente reía.

Daniela Palavecino, una vez más, se sintió avergonzada. "Perdón, pero cómo no me decís antes. Yo juraba que lo habías dicho. Estoy roja. Menos mal no se me nota", expresó.

Pese a todo lo ocurrido y acotando que su amiga se adelantó, Titi Aguayo publicó una galería en su Instagram afirmando que "pronto seremos 4".

