"Me intentó violar": Marcelo Ríos acusa a Pamela Jiles de haber intentado abusar de él cuando tenía 14 años

Un nuevo episodio de Las Indomables vuelve a causar polémica. Esta vez por las declaraciones del más reciente invitado al programa de Youtube, el tenista chileno Marcelo "Chino" Ríos.

En la conversación que mantuvo el ex deportista con Catalina Pulido y Patricia Maldonado, habló de su nueva vida en Estados Unidos, su relación de pareja, sus hijos e hizo su propio análisis de la actualidad. Pero sin duda, lo que acaparó toda la atención mediática fue una fuerte declaración que realizó sobre Pamela Jiles.

Según el ex número uno del tenis, la diputada, que en su antiguo rol de periodista lo entrevistó cuando tenía 14 años, se habría sobrepasado con él.

Chino Ríos fue invitado a Las Indomables

"Ella antes hacía entrevistas. Yo era chico, tenía 14 años… fue a mi casa, me sentó en la cama, y me hizo una entrevista, me empezó a conversar", relató el tenista que continuó diciendo "entonces me dijo -estaba mi mamá- ‘la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa, y tienes que hacer la entrevista en la ducha", aseguró que le dijo Jiles.

Ríos continuó diciendo "en mi casa, en la casa de mis papás. Mi mamá ahí le dijo ‘señora pare su hueveo‘ y la echaron", remató, y agregó: "Me intentó violar".

"Lo juro por mis hijos. Así fue. Me trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí", reiteró Ríos despertando la sorpresa de Maldonado y Pulido.

Luego sus declaraciones, la ex panelista del Mucho Gusto señaló: "Quien la viera y quien la ve. Después dice la Maldonado es facha, es pinochetista… pero nunca he intentado violar un niño, nunca le he dicho a un niño que se saque la ropa".

