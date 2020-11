“La gente me hace bolsa”: Yazmín Vásquez asegura que recibe muchas críticas por cómo se viste

La audiencia chilena es complicada, díficil de complacer, crítica… amarga. Así describieron Yazmin Vásquez y Jordin Castell a ese público que vive constantemente activo en las redes sociales, buscando a quién devorar con un comentario destructivo. Y es que para la animadora, cualquier look que usa tiene algo malo.

Desde 'El Aperitivo', espacio del fotógrafo transmitido por Instagram, ambos sostuvieron una sincera charla. Los proyectos actuales de la presentadora, su salida de 'Milf' y sus gustos a través de la moda.

Yazmin Vásquez desea vender ropa

La figura televisiva de 46 años analiza un problema que, según ella, existe en Chile. Se trata del poco gusto para vestirse. Sin embargo, afirma que la llegada de infitinos migrantes ha modificado los estándares de moda en varias regiones del país.

"Yo siempre digo ‘este país es tan gris’. La gente ahora, como ha llegado mucho inmigrante, recién le estamos poniendo como color. Pero la gente, en general, se vestía muy parecida con las cosas de moda", aseguró Yazmin Vásquez.

Hace pocos días visitó Mega y causó revuelve por la posible vinculación con el canal - Instagram @yazminvasquezpuali

La animadora, que recientemnte fue vinculada con Mega, contó que está en la realización de un pyme. "Estoy planeando todo, haciendo mi nuevo Instagram. No nuevo para mí, sino que para poder vender a través de eso. "Me encanta la moda, la ropa, soy superficial en ese tema. Tengo que reconocer mis yayitas".

Precisamente el tema del fashion le incitó, entre otros motivos, a abandonar el staff del programa 'Milf'.

Jordi Castell interrumpió a Yazmin Vásquez cuando mencionó la palabra superficial. El fotógrafo aseguró que estaba equivocaba y le aclaró: "No puedes decir que una persona que se dedique o le guste la ropa es superficial. Porque la ropa tiene que ver directamente con el estado de ánimo, la autoestima y por como uno quiere que el mundo lo vea".

La animadora coincidió con su entrevistador y señaló que "la gente no valora, no le toma el peso (a la moda)".

"Por eso andan todos cagados de la cabeza, amargos, tocando la bocina y gritándose los unos con los otros, porque no se quieren", expresó Castell.

La critican por cualquier look

Para Yazmin Vásquez no es sencillo seleccionar un atuendo que lucirá en cámaras o para la siguiente imagen en redes sociales. En referencia a un vestido amarillo que usó y fue mostrado en una imagen del live, la presentadora señaló que "por ponerme ese tipo de cosas la gente me hace bolsa. Lo que más me da rabia es que son mujeres".

Sorprendido de la situación, Castell destacó su piel morena. "Si hay un tipo de mujer que puede usar el amarillo es la morena y la negra. ¿Cómo te van a 'webiar' por eso?".

"¿Por qué me visto como adolescente? No me visto como una mujer de mi edad, no ocupo la manga ancha, ¿Por qué me pongo crop top?, ¿Por qué muestro el ombligo? ¿Por qué uso falda tan corta?", describió Yazmin Vásquez todas las críticas que recibe en las plataformas digitales. "De repente digo ¿por qué tanta mala onda?", agregó.

Jordi Castell continuó con la expresión: "Porque la gente amarga es la que abunda y la gente mala es la que sobra y andan por ahí revoloteando".

Finalmente ofreció más detalles sobre su proyecto de venta de ropa. "Voy a vender las cosas que a mí me gustan’, porque obviamente, si vas a una tienda, encuentras miles de estilos y obviamente no voy a vender el estilo que no me guste".

Más de 153 mil seguidores maneja la presentadora en sus redes sociales - Instagram @yazminvasquezpuali

