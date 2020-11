"Era obvio que iba a lucrar": Raquel Argandoña genera opiniones divididas tras anuncio en redes

Un movido año es el que ha tenido Raquel Argandoña, luego que a su nuevo rol en el matinal Bienvenidos se sumara la fuerte polémica familiar ocurrida tras el ataque de su hijo Nano al padre de éste, el abogado Hernán Calderón.

El joven estuvo cerca de dos meses en prisión preventiva en el recinto penitenciario Santiago 1. Sin embargo, en octubre pasado fue trasladado a una clínica psiquiátrica, en donde deberá cumplir arresto domiciliario total.

Sobre este tema, Raquel Argandoña señaló que "es el resultado de exámenes que le hicieron, en el cual mi hijo sí tiene que ser trasladado a un tratamiento. Los profesionales van a comenzar a tratarlo". Además indicó que se encontraba muy feliz "y también ayudó mucho obviamente la declaración de la víctima, en este caso el padre, porque se contaron los hechos como realmente fueron".

Nuevo proyecto

Tras la polémica familiar, Raquel Argandoña se ha mostrado con una actitud positiva en redes sociales. Primero, lo hizo enseñando la decoración navideña en su hogar y luego con su cambio de look. "Me gusta cerrar ciclos", dijo sobre su transformación.

Hace unos días, compartió una fotografía posando con la nueva mascota de Nano Calderón, un cachorro Pomeranian con el que posó en su cuenta de Instagram. "Ella es coca!!! Otra perrita que me robó el corazón! ❤️❤️", escribió junto a una fotografía, invitando a los usuarios a seguir el perfil de la mascota, el que ya cuenta con 68 mil seguidores.

Pero sus apariciones no acaban ahí, ya que también hizo un anuncio que no dejó indiferente a nadie. A través de la misma plataforma, compartió un video junto a la palabra "pronto". Si bien no entregó detalles, todo apunta a que se trataría de un nuevo programa.

"Bueno, este último tiempo muchos han hablado de mí, mucho se ha dicho de mí, pero muy pronto sabrán mi verdad", dijo en el clip, que generó comentarios divididos en la red social. Esto, ya que muchos la acusaron de lucrar con su vida, como es el caso de una usuaria, quien comentó: "Era obvio que iba a lucrar". Palabras a las que Raquel Argandoña contestó con el emoji "😘".

"Te admiro cada día más. Eres súper chora, transparente. Bueno o malo, siempre das la cara", dijo otra persona.

