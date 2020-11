Mega no renueva contrato con Patricia Maldonado

Comenzó la época en que los rostros de televisión renuevan o terminan sus contratos de trabajo. En ese contexto y según informó Glamorama, a la ex panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado, no le renovarán su contrato con la señal.

El acuerdo de la cantante con la estación privada vence el próximo 31 de diciembre, sin embargo, este no será renovado, situación que ya le fue comunicada a la youtuber.

La ex panelista, que llegó al canal en el año 2003, dejó las pantallas del matinal en octubre pasado cuando comenzó el estallido social y hasta la fecha se ha dedicado a sus propios proyectos, como el programa de Youtube Las indomables, donde participa con Pulido.

Aunque no se ha referido demasiado a su salida del matinal, en mayo de 2019 dijo a El Mercurio que no pensó que su salida de pantalla sería tan prolongada. "Al principio pensé que era algo transitorio. Después me di cuenta que no y eso duele… Estuve en el matinal desde sus inicios, entonces es como si te quitaran un hijo después que lo criaste", explicó.

"Me gustan las peleas de frente, con manos limpias"

Desde que dejó el panel del matinal de Mega, Maldonado ha hecho polémica por las ácidas opiniones que realiza en su programa de Youtube, en el cual, cada semana analiza la contingencia, el espectáculo y otros temas junto a la actriz Catalina Pulido.

Tiempo atrás se refirió en su espacio a los terribles comentarios que debe enfrentar día a día por parte de sus 'haters'.

Para opinóloga los usuarios en redes sociales "no tienen consideración". "Si uno les responde te amenazan, te agreden y hasta inventan las cosas más insólitas", aseguró Maldonado en el espacio que se transmite por internet.

Sin embargo, entiende que es una lucha de parte y parte. "Nosotros (los famosos) estamos en el mismo sistema porque sabemos que van a buscar por cualquier lado para darte. Y cuando les pegamos nosotros lo hacemos con cosas verídicas, ciertas y las lanzamos junto cuando les duele", explicó.

En su análisis a los usuarios constructivos y destructivos, Maldonado conoce las estrategias de los usuarios y uno de ellos es atacar en grupo. "Ellos buscan gente que te agreda y que no tienen ninguna validez, que inventen cosas". Asimismo indicó que fuera del plano digital "esas cosas no te tienen que preocupar".

Además, fue enfática al mencionar que "las peleas me gustan de frente, con las manos limpias". Patricia Maldonado demostró ser de la vieja escuela al expresar: "Me gustan las peleas con perros pitbull, no me gustan las peleas de quiltras. Las quiltras son hediondas porque no tienen amos, viven en la calle, entonces no tienen control, rondan en la calle y dan pena".

