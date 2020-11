Jean Philippe Cretton compara a Pamela Díaz con Kim Kardashian

Desde que Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz hicieron pública la noticia de su relación, no han parado de compartir historias y publicaciones en sus cuentas de Instagram mostrando momentos de su relación. Ahora fue el turno del animador de Chilevisión, quien subió una foto de Pamela Díaz comparándola con una de las celebridades más famosas del mundo: Kim Kardashian.



La comparación con la estrella de reality internacional no fue por su rostro, tono de piel ni prominentes curvas, sino que por el poco tiempo que dispone para su relación sentimental.

Al menos así lo expresó el periodista en su cuenta de Instagram donde, en tono irónico, "agradeció" que su pareja se hiciera un tiempo en su apretada agenda para estar con él.

Y es que La Fiera no solo tiene muchos de compromisos laborales, sino que también, divide su tiempo entre el cuidado de sus hijos, el gimnasio y otras actividades.

"Muchas gracias @kimkardashian por regalarme unos segundos de tu tiempo e inmortalizar este momento", escribió el músico junto a una foto de ambos tomando una copa de Aperol.



Los seguidores de Cretton por su parte, le siguieron el juego y se tomaron con gracia la publicación.

"Entiéndela…está muy ocupada!", escribió el amigo de ambos Felipe Vidal. Mientras que otros seguidores comentaron: "Jajaja me encanta tu humor, creo que lejos es lo mejor de una relación el reírse y pasarlo bien y ustedes además se ven lindos juntos 😻😻", "Me reencantan! Yo los pondría a conducir un matinal", "Uta que se ven lindos!!! Me encantan 😍".

Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz

La relación entre los animadores

Pese a que se han mostrado como una pareja normal, todavía hay quienes ponen en duda la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Al menos así se lo han hecho saber al animador de Chilevisión en sus redes sociales, quien se dio el tiempo de bromear acerca de dichos cuestionamientos.

En una ronda de preguntas acerca de su relación, hubo quienes cuestionaron la veracidad del romance entre los rostros, algo que el músico se tomó con humor en su cuenta de Instagram.

Días atrás, uno de los seguidores de Cretton le comentó que todavía no podía creer que el conductor fuera pareja de La Fiera. Ante esto, el animador de Yo soy respondió de manera irónica.

Cretton señaló, en tono de broma, que su pololeo con Díaz se trataba de una estrategia para que les renovaran contrato en televisión.

"No, es un tonguito que armamos en este proceso de negociación. Apareces un poquito en la tapa de los diarios y está todo listo con eso. El amor hay que usarlo para mentir", bromeó.

