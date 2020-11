Daniella Campos recibió especial visita en medio de su recuperación: "Eres todo lo que necesito"

Ya se completó un mes desde la cirugía de Daniella Campos, a la que se sometió para extraer dos tumores que se encontraban alojados en su cabeza. Si bien la operación fue exitosa, la periodista tuvo que permanecer internada en la clínica debido a fuertes dolores en la zona.

La comunicadora se ha referido al tema indicando que el dolor ha sido lo más difícil de superar. "Quiero agradecer todo el cariño que he recibido durante toda la hospitalización, que aún no termina. El dolor ha sido lo más difícil de superar… ¡Lo vamos a lograr!", dijo en una publicación de redes sociales.

Posteriormente, aseguró que han sido días complicados debido a que los protocolos sanitarios la tienen alejada de su familia. "¡Muy, muy duro! El tener que estar separada de mi hija ha sido muy duro, porque ella me llama y pregunta que cuándo voy a volver. Y yo no sé qué contestarle", señaló.

Además, se refirió a sus dolores comentando: "no se sabe cuándo me va a soltar esto. Le he pedido tanto a Dios que por favor pare el dolor, que todo termine".

Daniella Campos recibió una visita inesperada

Si bien ha tenido días complicados debido a los dolores, Daniella Campos recibió una especial visita en la clínica. Se trata de su hija, con quien tiene una relación de mucha cercanía. La periodista dejó registro del momento compartiendo una fotografía en Instagram, en la que aparece abrazando a la pequeña.

"Eres todo lo que necesito para curarme de todo… #michasconaexquisita👸🏻 y mi 😇 personal", escribió junto a esta.

Daniella Campos y su hija - Instagram

