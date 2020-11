Daniela Nicolás sorprende hablando fluidamente en inglés y árabe en sus redes sociales

La nueva representante de Chile para el Miss Universo, Daniela Nicolás, sorprendió a sus seguidores este martes al compartir una serie de videos de agradecimiento a sus seguidores y quienes la apoyaron en el concurso.

En español, inglés y árabe la actriz dio las gracias a su público hablando fluidamente frente a cámara.

Nicolás se ha mostrado muy sorprendida del apoyo popular, el cual ha asegurado ha venido de muchas partes del mundo.

"TODAVÍA NO PUEDO CREER EL TREMENDO APOYO QUE HE RECIBIDO DE TODAS PARTES DEL MUNDO!!!! ♥️ muchas gracias a todos!!!! Es por eso que les quise hacer estos videos! Para agradecerles personalmente por todo el cariño!!! Vamos con todo @misschileuniverso ♥️", escribió la también maquilladora en sus redes sociales.



Nicolás acompañó el registró con una foto y tres videos:

"Estoy todavía en shock"

La actriz destacó que durante la competencia se "abrazó la diversidad" y que se demostró que "ser distintos es una herramienta maravillosa".

La joven de 28 años representante de Copiapó, se alzó entre las ocho finalistas y las 17 semifinalistas, en una competencia marcada por la pandemia y producida por Pablo Schilling, realizando el evento de manera online y con los protocolos sanitarios necesarios.

"Vivimos en una época en la que abrazamos la diversidad, culturalmente siempre nos han dicho qué ser o hacer, pero hoy hemos re escrito esto con un lenguaje inclusivo. Puedo demostrar a través de mis diferencias que eso no nos hace menos capaces, ser distintos es una herramienta maravillosa en la que podemos jugar a nuestro favor", relató en su discurso de por qué debía ganar, previo a conocerse su triunfo.

"Debo ser Miss Universo para manifestar esto en una plataforma más grande, para que cuando les digan que no pueden hacer algo, no lo crean. Porque cuando uno quiere, siempre es posible", agregó.

En la competencia también se nombró a Nuestra Latinoamericana Chile, donde de quedó con la corona Anita María Rojas y ahora participará en el certamen a realizarse en Houston, Texas.

Daniela Nicolás se posiciona como una de las competidoras más bajas con su 1.70 de estatura. La competencia para quedarse con el cetro de la sudafricana Zozibini Tunzi se realizará durante los primeros meses de 2021 y en sede por definir, debido a las normas sanitarias que rigen a los distintos países.

Tras ganar el certamen de belleza, la actriz se mostró muy emocionada en sus redes sociales donde agradeció el apoyo de sus seguidores.

"JAMÁS ME IMAGINÉ TANTO APOYO A NIVEL MUNDIAL!!!! Estoy todavía en shock por todo lo que está pasando! Qué orgullo ser @misschileuniverso 2020!!! ♥️Mi felicidad es inmensa!!!!!! Y este triunfo es de todos!!!! ♥️ estoy tratando de contestar todos los mensajes! Ayer estuve todo el día y no logré ni responder la mitad!!! Pero he leído todos!!! Y no saben lo feliz que me hacen!! Nunca pensé que iba a ser este nivel de cariño, apoyo, buenas energías y amor!!!!! Los quiero tanto!!!! ♥️", escribió en su cuenta de Instagram.

Ver más