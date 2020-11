Cata Vallejos pide disculpas tras opinión sobre el uso de mascarilla: "Es algo que yo pienso"

Una verdadera polémica fue la que se originó cuando Cata Vallejos explicó por qué evita usar mascarilla. La influencer aseguró que esta protección facial "hace pésimo para la salud", provocando reacciones inmediatas en redes sociales, en donde fue criticada por sus dichos.

Sus palabras aparecieron en una historia de Instagram, cuando contestó la duda de una persona. "¿Por qué andas en todas partes sin mascarilla?", preguntó esta, a lo que Cata Vallejos respondió: "me lo han preguntado harto también, y les voy a responder porque quiero decirles que la mascarilla hace pésimo para la salud, así que por eso trato de que en los lugares que puedo andar sin mascarilla, ando sin mascarilla".

Cata Vallejos sobre el uso de mascarillas

Sin embargo, precisó que "obvio que en lugares cerrados me la pongo, pero en lugares abiertos NO la USO". Su postura generó tanta repercusión, que finalmente eliminó la historia. Momentos más tarde publicó unas disculpas, ya que dio por hecho que la mascarilla hace mal para la salud, cuando en realidad era su opinión personal.

Según explicó en un video, trabajadores del área de la salud le escribieron para saber por qué piensa que la mascarilla hace mal para la salud. Por este motivo, Cata Vallejos compartió el registro indicando que "voy a pedir disculpas para la gente del área de la salud que me están escribiendo".

Las disculpas de Cata Vallejos

"Me dicen por qué crees que hace mal o por qué dices que hace mal para la salud la mascarilla. Es algo que yo pienso, personalmente. Y sí estaba siendo irresponsable porque lo estaba dando por hecho. Y lo que sí yo he dicho, y porque me lo han preguntado mucho también… ¿Por qué no uso mascarilla?, ¿por qué me veo mucho sin mascarilla? Es en lugares abiertos. Cuando yo no estoy al lado de gente no uso mascarilla, porque de verdad que me ahogo, entonces trato de no usarla cuando estoy en lugares abiertos, pero cuando estoy en lugares cerrados, claramente la uso para poder protegerme a mí, proteger al resto. Pero en lugares abiertos no la uso, entonces trato de estar más en lugares abiertos. A eso me refería", dijo.

Además, señaló que "no lo recomiendan para nada para hacer deportes. Cuando estoy haciendo deportes, estoy trotando o lo que sea, no uso mascarilla porque uno se ahoga".

Cata Vallejos pide disculpas por opinión sobre el uso de mascarilla

