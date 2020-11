Yazmín Vásquez revela cómo quedó su relación de amistad con Claudia Conserva

Pese a que la salida de Renata Bravo de Milf fue la primera y más sorpresiva, la que detonó una ola de especulaciones fue la renuncia de Yazmín Vásquez, quien además de ser la panelista más antigua del programa de TV+, es amiga cercana de Claudia Conserva desde la época del matinal Pollo en Conserva.

En entrevista con Jordi Castell para su programa Velvet al desayuno, la periodista habló brevemente acerca de su salida de Milf y su relación con la ex Miss 17. "No hay mala onda", aseguró.

"Cerramos la puerta como las dos amigas que somos", dijo y agregó que su renuncia estuvo relacionada con el desgaste del programa durante la pandemia. "Todo lo que tenía que hablar, lo hablé con ella", añadió.

Sobre su llegada a otro canal, la comunicadora aclaró que no tiene ninguna oferta. "No me fui por proyectos", señaló, y agregó que por esto sías está enfocada en lanzar una tienda de ropa online y en la inauguración de su hotel en Villarrica, Lefun Lodge, proyecto en el que trabaja hace años con su marido.

La nueva panelista de Milf

A una semana después de la renuncia de Yazmín Vásquez a Milf, el programa de TV+ terminó de rearmarse y se completó con la llegada de una nueva panelista. Se trata de María José Torrealba, conocida por ser la voz en off del Mucho Gusto, quien se suma a la incorporación de Berta Lasala.

Si bien la locutora se hizo conocida por su rol fuera de pantalla en el matinal de Mega, ahora decidió aparecer en pantalla como parte del espacio conducido por Claudia Conserva, quien la invitó a formar parte del espacio.

"Me invitó a pasarla bien, disfrutar y ser parte del panel", dijo a Página 7, destacando el recibimiento que ha tenido. "He recibido mucho cariño y de verdad ha sido sorprendente el apoyo que he tenido. Claudia, Fran y Berta son tremendas profesionales y han sido súper generosas conmigo y es algo increíble. Me siento súper cómoda", señaló.

Experiencia en pantalla

Consultada por su primera aparición en pantalla, María José Torrealba comentó que fue algo inesperado. "Alguna vez se conversó en el matinal cuando yo llegué al Mucho Gusto, de hacer una presentación tal como lo hizo Patito Frez, pero eso nunca se concretó. Todo tiene su proceso y ahora tomé la decisión de salir", dijo.

"Fue muy bonito y emocionante porque recibí mucho más cariño del que alguna vez me imaginé, fue demasiado lindo y me sentí súper cómoda y tenía ansias de hacerlo. Creí que era el momento y consideré que era bueno aparecer en Milf", agregó. Sin embargo, aclaró que aún no sabe cuánto tiempo estará en el equipo. "Espero que todo fluya con la mejor vibra, porque eso hay de sobra acá en el equipo", sentenció.

