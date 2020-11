Pololo de Raquel Argandoña comparte revelador mensaje: "Con el amor de mi vida"

Pese a que no han sido meses fáciles para Raquel Argandoña, su pareja Félix Ureta se ha mantenido al pie del cañón apoyándola en todo momento. Al menos así lo dejó ver en su cuenta de Instagram donde compartió un romántico registro junto a la panelista de Bienvenidos.

En un restorán y celebrando con espumante, la pareja se vio más unida que nunca. Desde agosto de este año que Ureta no publicaba una foto de su amada, y esta vez lo hizo con un revelador mensaje: "Con el amor de mi vida".

Raquel correspondió la frase con un otro texto: "Tú siempre con buenas ideas!! Lo logramos, estamos celebrando ❤️🙈".

Por su parte, la animadora, quien tampoco publicaba nada con su pareja desde la misma fecha, compartió una foto junto a Félix en su muro de Instagram.

"Disfrutando un gran día 🤗", escribió junto al registro.

"Tengo un hombre a mi lado que me gusta"

Una inesperada confesión fue la que hizo Raquel Argandoña en el matinal Bienvenidos a inicios de octubre, cuando se refirió a su vida amorosa. La coanimadora del programa reveló detalles de su relación con Félix Ureta, cuando el panel conversaba sobre los coqueteos entre pareja.

Raquel Argandoña tomó la palabra para contar cómo se relaciona con sus parejas y reveló un íntimo detalle. "De repente tenemos poco tiempo", dijo, indicando que "uno tiene claro lo que quiere hacer, ¿me acompañas o no?".

"Yo, por ejemplo, tengo un mino bueno. Tengo un hombre a mi lado que me gusta. Yo tengo 63 y él tiene 45, un tipo bastante apuesto y a mí me gusta estar con él. A veces yo no tengo mucho tiempo, porque he estado en cosas, entonces voy al grano al tiro. Nos tomamos un café, bacán, listo, y él se va a su trabajo y yo al mío", explicó, provocando la risa de Tonka Tomicic.

"No tenemos para hacer todo agradable el entorno", se excusó. "De verdad, tengo que ser sincera señora, aunque lleváramos un mes, yo también se lo diría así, porque a mí me gusta harto", agregó, invitando a los televidentes a vivir el día a día.

