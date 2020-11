Manuel José afronta demanda de paternidad y podría ir preso

Con apenas 29 años y siendo el heredero artístico del mítico José José, el cantante colombiano Manuel José lleva a cuestas una demanda de paternidad. El escenario no pinta nada bien y podría terminar preso si no cumple con los lineamientos judiciales.

El proceso legal fue iniciado por Adriana Arbeláez, con quien sostuvo una relación hace algunos años. De acuerdo a sus declaraciones, ella tiene un hijo con el ganador de 'Yo me llamo'. Sin embargo, el intérprete lo niega.

Manuel José ya fue notificado de la demanda

Cabe recordar que el joven cantante no fue reconocido por su padre José José, por lo que es impresionante pensar que la historia se está repitiendo. Manuel José está completamente seguro que no tiene hijos con Adriana Arbeláez y la retó a probar su versión de los hechos. Asimismo afirmó que respondería a cualquier demanda.

Pero este último detalle lo está omitiendo. La mujer conversó con el programa 'La Red', transmitido por Caracol Televisión, y narró que el artista no quiso recibir el documento que le cita ante un juez.

Con esta imagen, Manuel José despidió a su padre, quien falleció en septiembre de 2019 - Instagram @manueljoseoficial

El pasado 14 de noviembre, Manuel José ofreció un concierto desde un teatro ubicado en Ciudad de México. En el propio lugar se apersonó un representante del juez con la demanda de Adriana Arbeláez y bajo el objetivo de simplemente notificarlo.

"Fue antes de las 6:00 que saliera a dar su show. Yo me puse una peluquita negra para que no me reconocieran y nos dejaran pasar", dijo la afectada. Acotó que ella no asistió al lugar para notificarlo personalmente, sino para cumplir su rol como espectadora.

Según cuenta la mujer, el intérprete nunca quiso dar la cara y envió a su personal de seguridad para evitar que la demanda llegara a sus manos. "Hubo empujones, jaloneos, se formó un zafarrancho", detalló Adriana al espacio dedicado a los chismes de espectáculos.

¿Podría ir preso?

La demandante explicó que así Manuel José no haya querido recibir a los funcionarios judiciales, ya quedó notificado de que hay una acción en su contra y debe presentarse ante el juez. Agregó que de no cumplir con la convocatoria, el órgano judicial podría colocarlo tras las rejas.

"Debe responder a la menor brevedad, no pueden pasar más de 8 días y si no se presenta lo declaran en rebeldía y puede ir preso", explicó.

Adriana Arbeláez expresó que su intención es someter al cantante a una prueba de ADN para comprobar que efectivamente tiene la razón. En caso de resultar positivo, Manuel José debe encargarse económicamente del niño, de acuerdo a las leyes y estatutos que el juez determine.

Según la afectada, nunca le ha exigido cuotas de dinero al artista, pero sí le ha solicitado ayuda con la manutención del niño. Y en todo momento las respuestas han sido negativas.

Sobre aquel evento desde Ciudad de México, Manuel José no mencionó nada polémico en sus redes sociales. Solo se limitó a dar las gracias a la audiencia. "Qué gran alegría de poder regresar al escenario, mi corazón emocionado de volver a sentir su aplauso y su amor. Gracias México", expresó en Instagram.

El atuendo que lució Manuel José desde su show en Ciudad de México - Instagram @manueljoseoficial

