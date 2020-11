Leonor Varela dedica emotivo mensaje a Matteo en el día de su cumpleaños

El pasado 20 de noviembre, se celebró el Día Universal del Niño, en el que se conmemora la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño. La fecha coincide con el cumpleaños de Matteo, el hijo de Leonor Varela que falleció en el año 2018.

El pequeño habría cumplido 8 años, por lo que su madre le dedicó un emotivo mensaje a través de redes sociales. En este, expresó sus deseos de que todos los niños tengan un hogar y una familia que les brinde amor. "Calza muy bien que tu cumpleaños sea el día en que se celebran los derechos del niño, Matteo", dijo.

"Mi deseo para ti en tu 8vo cumpleaños es que todos los niños del mundo tengan un hogar y una familia que les brinde amor para que desarrollen su máximo potencial", agregó. Junto a sus palabras, la actriz adjuntó una fotografía en la que aparece ella, su esposo y su hijo Matteo.

Leonor Varela, Lucas Akoskin y Matteo - Instagram

Leonor Varela y la partida de su hijo

Desde la muerte de Matteo en el año 2018, Leonor Varela se ha esforzado en lidiar con la pérdida. Según explicó en una entrevista, "no fue hasta los 6 meses (de su muerte) en que yo entré a una crisis profunda de depresión, donde no quería vivir más, donde nada me interesaba, donde todo me parecía banal, no me interesaba ser más actriz…".

Sin embargo, logró enfrentar el proceso con la ayuda de un terapeuta. "He aprendido a convivir con estas emociones. Ya no soy la misma de antes. No lo voy a ser nunca. Estoy bien con eso, mi hijo ya no está para acompañar mis días… mis páginas son ahora páginas blancas y siento que he vuelto a renacer", agregó.

En septiembre pasado, lanzó su libro Ir al cielo y volver, en el que habló sobre cómo enfrentó la partida de su hijo como madre y la experiencia de su familia, entregando detalles sobre su historia personal. "Es lo más personal, vulnerable y directo del corazón que he hecho en toda mi vida y estoy muy feliz de que ustedes puedan leerlo", dijo sobre su trabajo.

