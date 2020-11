Katherine Orellana muestra sus "imperfecciones" en bikini y sin censura

Kathy Orellana sorprendió a todos los seguidores con las atrevidas imágenes y dejó claro que su proceso para perder peso fue todo un éxito. Sin embargo, para ella nunca es suficiente.

La llamada 'Morenaza de Rancagua' no tardó en aparecer nuevamente y ahora publicó unas fotos en bikini. Orgullosa de sus "imperfecciones" y detallando episodios que ha debido afrontar, la cantante se roba los 'likes' y continúa recibiendo comentarios.

Kathy Orellana y su bikini negro

Además de exponer su físico, la artista también demuestra que la temporada de piscinas ha llegado. Desde una silla para broncearse posó para las imágenes que ya superan los 7 mil "me gusta".

"Orgullosa de lo que soy de lo que he logrado", escribió Kathy Orellana. "Aquí les muestro sin censura mis hermosas estrías, hermosas imperfecciones y una que otra cicatriz", describió. La 'Morenaza de Rancagua' aclaró que algunas de las marcas son "de ser gordita" y "de lo hermoso que fue ser mamá".

Para la cantante, estas cicatrices son rastros de una "guerrera" que ha batallado contra difíciles procesos físicos.

En la galería aclaró que en la primera imagen mete la guatita y en la segunda posa más relajada. "¿Ven que no estoy toda operada?" (…) "Solo me realicé un bypass hace 15 años y me puse implantes hace 7. Lo demás es cuidado en la alimentación y por supuesto el Detox que consumo", aclaró Kathy Orellana.

Comentarios muy positivos

Desde la columna de mensajes, los 50.200 seguidores que posee en Instagram la elogiaron. De forma anticipada, había escrito: "Gracias a cada uno de ustedes porque con comentarios buenos o malos llenan mis días".

Una de las primeras reacciones pertenece a @cecilov22, quien expresó sentirse emocionado por "verte tan contenta y feliz en tu nueva piel". Un comentario similar fue el de @ca.rolina3636: "Estupenda y real… Me gusta que te muestres tal como eres".

"Orgullo de mujer", "Te felicito, eres mi ídolo", y "Eres hermosa y divina" fueron otras de las dedicatorias que recibió Kathy Orellana en la red social.

Un día antes de su publicación en bikini, la 'Morenaza de Rancagua' posteó otra foto donde afirma que luce más sexy que nunca. En brassier y con una blusa transparente, Orellana dejó el reflexio mensaje: "Todo cambio comienza cuando tú lo decides".

No es primera vez que la "Morenaza de Rancagua" sorprende con este tipo de fotos - Instagram @kathyorellanasoto

La ironía de los usuarios

Quienes ahora le afirman que luce hermosa y atractiva, hace algunas semanas la criticaron duramente por un video auspiciador, el cual la cantante decidió eliminar. Menos de 30 segundos duraba el material donde realiza una publicidad para la tienda 'Denisse Store', de ropa femenina.

"Demacrada", "feas facciones" y "quedaste pal' perro de fea" fuern algunos de los comentarios más duros que recibió Kathy Orellana. Sin embargo, la artista prefirió contestar con humildad y dando gracias por las opiniones. Otros de sus seguidores saltaron de inmediato para defenderla y se armó el enfrentamiento mediático.

Al final, la "Morenaza de Rancagua" optó por suprimir el video de su cuenta en Instagram.

Más de 120 kilos llegó a pesar la cantante, que ahora presume un nuevo físico - Instagram @kathyorellanasoto

