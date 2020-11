Karen Bejarano recuerda episodio de la filtración: "Mi familia se destruyó"

En un nuevo capítulo de Pijama Party, Karen Bejarano recordó el momento en que se filtraron íntimos registros suyos. El hecho sucedió hace algunos años y provocó serias consecuencias a nivel familiar, de las que habló la ex chica Mekano en conversación con Martín Cárcamo.

"Ese video nunca fue nuestro. Y yo lo aclaré, mandé un comunicado. Hay gente mala que le gusta hacer… Se agarraron de las dos fotos que se subieron. Las fotos efectivamente eran mías, pero ese video después no se veía muy bien quién era… Fue alguien muy malintencionado que se aprovechó del minuto negro que estábamos pasando como para hacerlo pasar parte de…", partió diciendo.

"Me da pena también porque qué pena que la gente sea tan malintencionada como para querer seguir haciendo leña del árbol caído", agregó. Posteriormente, Martín Cárcamo le preguntó cómo sintió que eso la afectó y si experimentó algo positivo en relación con el episodio.

Karen Bejarano comentó "yo todavía estoy con psicólogo". "Van a ser cuatro años ahora a fines de febrero. Fue súper terrible para mi vida porque la gente que no lo ha vivido no logra dimensionarlo (…) Fueron dos fotos, pero que lamentablemente se agrandó por esta cosa del video que no era mío. La gente me enjuició en la calle, yo no salí durante siete meses por miedo. La primera vez que yo volví a salir a dejar a mi hijo, todos me quedaron mirando, me apuntaron con el dedo… Eso del secreteo… Era bien terrible", dijo.

La comunicadora también se refirió a las consecuencias que esto le trajo a su marido, Juan Pedro Verdier. "Lo mal que quedó él. Juan Pedro tuvo un trauma terrible producto de que él no pudo hacer nada para ayudarme y de no haber podido frenar. Se le fue absolutamente de sus manos. Fue súper complicado", reconoció.

Luego de revelar cómo enfrentaron el tema con su hijo, Karen Bejarano explicó que su casa estaba llena de periodistas. Por este motivo, decidieron viajar a Uruguay en familia. "Nadie puede comprender realmente lo que nos pasó como familia. Mi familia se destruyó en ese minuto. Juan Pedro era un zombie. Juan Pedro tuvo que internarse, estuvo internado en una clínica psiquiátrica casi dos meses", señaló.

