Daniel Fuenzalida dedica especial saludo de cumpleaños a su madre

Un complejo año es el que ha vivido Daniel Fuenzalida, cuya madre se contagió de Covid-19 y tuvo que ser internada en una clínica y conectada a ventilación mecánica. El animador pidió cadenas de oración en su nombre, debido a su delicado estado de salud.

Daniel Fuenzalida incluso se ausentó dos semanas de su programa Me Late, al que regresó tras las insistencias de su familia. "Tenía que venir a hacer el programa porque me lo pidió mi familia, me lo pidió mi papá, mis hermanos, y además echaba de menos estar en Me Late", dijo en pantalla.

Actualmente, la madre del animador sigue internada y conectada a ventilación mecánica. Sin embargo, esto no fue impedimento para que le dedicara un emotivo mensaje en el día de su cumpleaños. El conductor de TV+ compartió sus palabras junto a varias imágenes de su madre, a quien describió como "una de las mujeres que más amo en la vida".

El saludo de Daniel Fuenzalida

"¡Hoy está de cumpleaños una de las mujeres que más amo en la vida! ¡Muyyy Feliz Cumpleaños Mamá! ¡Qué increíble que llegó este día y este año lo celebraremos más que nunca! Aunque será distinto y en el hospital igual celebraremos que estas con nosotros", partió diciendo.

Posteriormente, destacó su fortaleza. Un rasgo que, según asegura, le traspasó a él y sus hermanos también. "Tienes una fuerza y lucha impresionante que siempre me la traspasaste junto a mis hermanos, en este día sólo me queda agradecer que te podré dar un beso y un abrazo. Poder volver a reírnos, poder volver a conversar, poder estar juntos. Sólo eso me hace muy feliz", agregó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores en redes sociales. "Gracias a todos uds que a través de sus rezos, energías, buenas intenciones me están regalando este día. Poder decir una vez más 'feliz cumpleaños mamá' y estar junto a ella", cerró.

