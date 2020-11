Camilo lanzará "BEBÉ", su nueva bachata "para bailar pegaíto"

"Por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé", así expresa el nuevo sencillo de Camilo Echeverry. Junto a El Alfa, el cantante colombiano lanzará el tema oficial este miércoles 25 de septiembre a través de las distintas plataformas musicales.

A solo pocos días de haber conquistado el primer Grammy Latino de su carrera, el joven intérprete ya busca una nueva forma de sorprender a sus 17,8 millones de seguidores. El de Medellín viene de celebrar su galardón tras imponerse con "Tutu" en la categoría "Mejor Canción Pop".

Camilo y su "Tutu" ganan un Grammy Latino: "Qué fuerte esto" El cantante colombiano se impuso en la categoría "Mejor Canción Pop" y agradeció a todos por el apoyo.

La nueva canción de Camilo

"¿Están listos para bailar pegaíto?", preguntó el artista de 26 años en su más reciente posteo de Instagram. "BEBÉ" es el nombre del sencillo donde Camilo probará con el género bachata. El rapero dominicano Emanuel Herrera, conocido como El Alfa, le acompaña en el proyecto.

Lo más novedoso hasta el momento es que el esposo de Evaluna Montaner dejó a disposición una previa, la cual puede descargarse. Ingresando al enlace de la 'bio' los usuarios deben registrarse en Spotify, Apple Music o Deezer para recibir el material que dura 13 segundos.

Se espera que para el miércoles todos los que se hayan registrado reciban el tema completo en la playlist de la plataforma musical que seleccionaron.

"Mi canción favorita, Wow", escribió El Alfa en la publicación de Camilo Echeverry. Asimismo su suegro, Ricardo Montaner, texteó "Palo", pronosticando el éxito que cosechará el tema. Mau y Ricky, Édgar Barrera y Soy Morelli también dejaron mensajes de apoyo para el nuevo sencillo.

A través de las historias de Instagram, su esposa Evaluna también compartió la dirección de "BEBÉ". Aunque se desconoce si la bachata será bien recibida por los fans, los últimos temas del cantante como "Vida de Rico" afirman que la nueva cúspide está garantizada.

Camilo y Evaluna contrajeron matrimonio a principios de año en una boda íntima desde la playa - Instagram @camilo

Camilo no se detiene

La trayectoria musical del colombiano es vertiginosa, temible, aplastante. No hay usuario que ingrese a Instagram sin toparse con Camilo, pues su capacidad para hacerse sentir es impresionante. El oriundo de Medellín se reinventa constantemente con canciones, videos, saludos, anécdotas o una nueva forma de sorprender a Evaluna.

Apenas en 2019 lanzaba "Tutu" como una promesa musical a la que se unió Pedro Capó. Integrado a la familia del reconocido Ricardo Montaner, Camilo comenzó a despegar en las redes sociales gracias a iniciativas como "Los lunes de Camilo y Evaluna".

El artista sostiene el gramófono que le acredita que Tutu es la "Mejor Canción Pop" del año - Instagram @camilo

Luego fue Shakira quien interpretó parte de "Tutu" en un posteo de Instagram y como disparar una bala al cielo, Camilo voló sin intenciones de caída. En su boda con Evaluna lanzó "Por primera vez", tema romántico que recreó la ceremonia y más adelante se atrevió con "Favorito".

Acompañado de Rauw Alejandro soltó el pegadizo "ta' pa' comerte, toda todita, así estás tú", letra del exitoso "Tattoo". Y aprovechando la mudanza a su nuevo hogar dio a conocer "Vida de Rico", mostrando los rincones de la casa y hasta ofreciendo un 'live' en YouTube.

Su bigote de villano de los años 70 es marca registrada. A esto le añade el tatuaje de Evaluna, su voz inconfundible y esa manera tan humana de familiarizar con los seguidores. Camilo es el artista latino de moda y aunque se codea con grandes competencias, "La Tribu" le acompaña siempre.

