Un documental de la princesa Diana disponible en Netflix despeja las dudas sobre The Crown

The Crown, la serie que narra la vida de la reina Isabel II ha sido todo un éxito entre la teleaudiencia. No obstante, el estreno de la cuarta temporada ha disparado las expectativas. Allí aparece la tan apreciada princesa Diana.

Los críticos han sido complacientes con la producción, destacando su precisión histórica, pero a la vez conscientes de que se trata de una historia de ficción en la que muchas de las escenas afloran solamente de la imaginación de los creados.

Sin embargo, Netflix también tiene un documental disponible que podría despejar las dudas que nos deja la popular serie.

Lo que dice el documental de la princesa Diana

¿Fue realmente tan inocente la princesa Diana? ¿Su esposo la engañaba desde que se conocieron? ¿Sufrió del desamor y los gritos de su pareja desde el principio? ¿Estaba Carlos realmente furioso por robarle el protagonismo? Hay tantas dudas que se pueden despejar con el documental Diana: in her own words (Diana: en sus propias palabras).

Se trata de grabaciones hechas por la propia Lady Di. Solo esto hace que sea aún más verás y especialmente se centre en ella dando su propia versión de los hechos. No aparece sentada dando una entrevista. Es un relato narrado con la propia de Diana en conversaciones grabadas entre los años 1992 y 1993 y con un entrenador de voz.

La princesa Diana habla sobre casi todo lo que envuelve su vida. El breve noviazgo de Carlos, la presión de los paparazzis, su bulimia, la boda, sus hijos, la depresión posparto que sufrió y la carencia de apoyo por parte de la familia real que padeció.

La princesa Diana vivió una verdadera pesadilla desde su infancia. - Agencias

Un lado triste en el que Carlos no es el único responsable

En el documental la princesa Diana habla de los muchos episodios de lágrimas, tristeza, soledad y sufrimiento que vivió. No culpa solamente a Carlos de su desdicha. Lady Di también destaca también lo cerrada que era para hablar de los problemas que padecía, muchos de los cuales se los guardaba para ella misma. También resalta la presión que caía sobre ella ante la persecución de los fotógrafos tenía sobre ella.

‘Diana: in her own words’ detalla la vida de la princesa Diana desde su infancia, una niña abandonada por su madre que tuvo que madurar que tuvo que madurar precozmente y en absoluta soledad, a pesar de tener mucha gente alrededor pendiente de ella.

¿Fue Carlos el perverso hombre que se deja ver en The Crown? - Agencias

A pesar de su sufrimiento, Lady Di logró convertir el calvario es ser una referente de lo que es la lucha por el amor propio, la batalla contra un imperio, el altruismo y el carisma que hechizaba por donde quiera que pasaba.

En el documental, la princesa Diana deja muy mal parada a la familia real precisamente y muestra cómo realmente no son una familia. En la mayoría de sus testimonios habla de una reina Isabel fría y un ambiente en el que ella no era aceptada y quien no se le consideró ni siquiera en sus peores episodios de depresión y bulimia. Una historia que merece ser escuchada y en la que Lady Di aprovecha para liberarse de tanto peso que llevaba en encima. Definitivamente fue una princesa que no vivió el cuento de hadas con la que todas soñamos.

The Crown nos muestra a una princesa Diana inocente y víctima de una serie de acontecimientos. - Agencias

Más de este tema:

Te recomendamos en video: