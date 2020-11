Hace un tiempo el polémico exparticipante del reality reapareció y le mostró a todos su nueva imagen. Óscar Naranjo volvió a aparecer y sorprendió a todos con una confesión de su vida

El joven se dio a conocer siendo participante de Protagonistas de Nuestra Tele.

Sin embargo, luego de eso desapareció durante varios años y reapareció hace unos meses mostrando su cambio radical.

Óscar dejó atrás su peculiar pelo rojo y ahora luce completamente rapado.

Además de cortar su cabello, había dejado de ser gay y también comenzó a estudiar.

Y justamente, hablando de su cabello, por fin reveló por qué decidió cortarlo.

De acuerdo con el ex-Protagonista, fue una exigencia que Dios le hizo.

“Dios me dijo: 'te tienes que cortar el pelo, no me gusta'”, aseguró en medio de una entrevista para televisión.