Juan Diego Alvira es uno de los periodistas con más reconocimiento del país.

Juan Diego Alvira se refirió a las amenazas de muerte que ha recibido

Su trabajo en Noticias Caracol ha dado mucho de qué hablar.

Sus reportajes se han hecho virales en redes sociales gracias a su particular forma de presentar.

Asimismo, ha aumentado su popularidad y ya tiene miles de fanáticos.

Durante este mes de noviembre, el presentador es la portada de la revista VEA.

Sin embargo un detalle se ha robado la atención, se trata del titular que acompaña la portada.

El presentador se refirió a los intimidantes mensajes y compartió angustiantes detalles de las amenazas de muerte que recibió.

Una de ellas ocurrió mientras seguía en CityTv, y otra fue ya estando en Caracol Noticias.

En ambos casos le hicieron llegar un sufragio.

“Me han amenazado de muerte por redes sociales y no me da miedo, a mí no me amedrenta alguien por un tuit, a eso ni le paro bolas. Cuando ya te llega un sufragio, que me llegó a City, por un informe, y aquí en Caracol también, ahí uno se atemoriza”, dijo Juan Diego Alvira a la Revista Vea.