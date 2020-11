"Milf" tiene nueva panelista tras salida de Renata Bravo y Yazmín Vásquez: "Me siento súper cómoda"

Exactamente una semana después de la renuncia de Yazmín Vásquez a Milf, el programa de TV+ terminó de rearmarse y se completó con la llegada de una nueva panelista. Se trata de María José Torrealba, conocida por ser la voz en off del Mucho Gusto, quien se suma a la incorporación de Berta Lasala.

Si bien la locutora se hizo conocida por su rol fuera de pantalla en el matinal de Mega, ahora decidió aparecer en pantalla como parte del espacio conducido por Claudia Conserva. Según contó a Página 7, fue la misma comunicadora quien la invitó a formar parte del espacio.

"Me invitó a pasarla bien, disfrutar y ser parte del panel", dijo al citado medio, destacando el recibimiento que ha tenido. "He recibido mucho cariño y de verdad ha sido sorprendente el apoyo que he tenido. Claudia, Fran y Berta son tremendas profesionales y han sido súper generosas conmigo y es algo increíble. Me siento súper cómoda", señaló.

María José Torrealba en Milf - Instagram

Experiencia en pantalla

Consultada por su primera aparición en pantalla, María José Torrealba comentó que fue algo inesperado. "Alguna vez se conversó en el matinal cuando yo llegué al Mucho Gusto, de hacer una presentación tal como lo hizo Patito Frez, pero eso nunca se concretó. Todo tiene su proceso y ahora tomé la decisión de salir", dijo.

"Fue muy bonito y emocionante porque recibí mucho más cariño del que alguna vez me imaginé, fue demasiado lindo y me sentí súper cómoda y tenía ansias de hacerlo. Creí que era el momento y consideré que era bueno aparecer en Milf", agregó. Sin embargo, aclaró que aún no sabe cuánto tiempo estará en el equipo. "Espero que todo fluya con la mejor vibra, porque eso hay de sobra acá en el equipo", sentenció.

