Soledad Onetto se despide entre lágrimas del "Mucho Gusto"

Otros proyecto y más tiempo libre para ella fueron algunos de los motivos que llevaron a Soledad Onetto a dejar la conducción del Mucho Gusto en Mega.

Este viernes la animadora se despidió entre lágrimas de su lugar de trabajo. Es "un día muy especial para nosotros", dijo Karla Constant visiblemente emocionada por la partida de su colega y amiga personal.

"Es día viernes, pero no es cualquier viernes, porque hay una mujer que ha puesto su sello, su dedicación y que para nosotras es más que una compañera de trabajo. Estoy hablando de nuestra Soledad Onetto, quien hoy emprende un nuevo camino", señaló la animadora sin poder terminar la frase.

Simón Oliveros, que estaba más compuesto continuó: "Estas cabras no pueden hablar, voy a hablar yo. Me voy a poner al medio. Sole querida, te queremos agradecer todo este tiempo, yo sé que es una decisión difícil, porque estamos pasando por un lindo momento".

Simón Oliveros y Soledad Onetto

La lectora de noticias afirmó que se trataba de una decisión difícil de tomar para ella.

"No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil para todos, creo. Para todo el país, desde el estallido social, pasando por la pandemia, ha sido difícil para todos y me sumé a este equipo que es experto en entretención, era experto en entretención, que ha tenido un camino duro por delante también, tratando de aportarles desde mi proceso periodístico, y he aprendido mucho, mucho de todos ustedes".

La ex animadora del Festival de Viña agradeció lo aprendido durante su estadía en el matinal. "Vivimos procesos internos difíciles y traté de poner aquí lo que sabía, pero ustedes me enseñaron sin ninguna duda muchísimo más. No me iría, pero tengo muchos proyectos por delante, así que quiero agradecer a todos ustedes. No quiero que se me quede nadie afuera".

"No es fácil hace TV. A veces es muy fácil criticar. Esto se hace con mucho amor, con mucho profesionalismo, no siempre damos en el tono, pero hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo", finalizó entre lágrimas.



A su salida del programa, la periodista volvió a despedirse, esta vez, mediante su cuenta de Instagram.

"Gracias a todos por todo! Hacer tv no es fácil; hacer un matinal tampoco lo es…es un desafío diario…Lo importante es ser honesta y dar lo mejor de ti, estés donde estés…gracias equipo", escribió.

