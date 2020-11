Lisandra Silva sorprende con el video más tierno de Noah en redes sociales

El hijo de Raúl Peralta y Lisandra Silva se ha robado toda la atención de los seguidores de sus padres desde que nació. Su ternura y alegre sonrisa sorprenden en cada uno de los registros que comparten, tanto la modelo como el bailarín.

En esta oportunidad, fue la cubana la que publicó un hermoso registro de su bebé jugando con una manta.

"Tas pa comerte todo todito así estás tú! Te amo mas que a mi vida. Te amo con todo lo que tengo. Tu sonrisa es lo único que necesito para vivir. Eres mi vida entera. #Noah 🤍", escribió la modelo junto al video.



Sus seguidores reaccionaron inmediatamente a la tierna publicación y dejaron cariñosos mensajes para el bebé.

"Precioso!!! Su sonrisa hermosa 💕❤️", "Lo más lindoooo😍😍😍😍", "Cada día más hermoso y risueño 😍", "Que linda esa sonrisa💞😘", fueron algunos de los comentarios.

Una vida mejor

Esta semana la influencer dio una entrevista a Martín Cárcamo donde habló de su vida en Chile y lo agradecida que está de tener pequeños lujos que en su país natal nunca pudo acceder.

"No hay un día que yo no me bañe con agua caliente, que me caiga el agua caliente en la cara, que yo no recuerde los 20 años que viví en Cuba bañándome con cubitos de agua", confesó la modelo.

"Bañarme, acostarme en sabanitas limpias, nuevas, tener comodidad son cosas que yo cada día agradezco. Miro al cielo y agradezco", expresó.

Pese a los complicados escenarios en Cuba, afirmó que extraña su tierra. Yo llevo casi 12 años fuera y a uno le gustaría regresar muchas veces al año, pero uno se acostumbre, es algo que vivimos muchos".

"Yo agradezco mucho poder estar viviendo en un país donde tengo agua caliente para bañarme, donde puedo escoger la comida que quiero comer y no es comer lo que haya", aseguró la ex chica reality. "Me duele estar fuera, pero agradezco vivir con una mejor vida", aseguró.

