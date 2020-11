Jordi Castell contó detalles de su romance con Luis Miguel: "Estábamos bien borrachos"

El año 1988 dejó un episodio inolvidable para Jordi Castell, pero también de aquellos que prefiere conservar en privado. Se trata de un "fugaz romance" que sostuvo con el cantante Luis Miguel. El fotógrafo no tuvo más remedio que ofrecer algunos detalles para calmar las aguas.

El especialista de espectáculos fue invitado especial en el programa online de Francisco Saavedra, que se transmite a través de Instagram. Destacó además que Kathy Salosny lo "echó al agua" tiempo atrás. La actriz fue quien reveló lo ocurrido durante un capítulo de 'El Aperitivo'.

Jordi Castell contó la "tontera" con Luis Miguel

Jóvenes, consumiendo sustancias de la época y algo desorientados. Esa es la condición en la que se encontraban el fotógrafo y el intérprete mexicano durante el "romántico" episodio al que califica como "nada más allá que una tontera".

"Estábamos los dos bien borrachos en el año 88 y creo que por respeto a mi marido no puedo contar más cosas", se sinceró Jordi Castell para evitar polémica en su actuación relación con Juan Pablo Montt.

Jordi Castell y Juan Pablo Montt, junto en unión civil - Instagram @jordicastell

El comentarista de 54 años, oriundo de San Fernando, aclaró que nunca intentó aprovecharse de alguna situación con el 'Sol de México'. "De partida es algo que nunca usé para nada", afirmó Castell, mencionando a Kathy Salosny como la responsable de que la anécdota haya salido a la luz.

"Eramos los dos cabros, estábamos medios desorientados en ese minuto. La verdad habíamos ingerido sustancias de esas que se usaban en esa época", confesó el comunicador.

Seguidamente detalló que se trató de "una especie de 'after' que no tuvo ningún tipo de importancia en el tiempo". Nada, fue una pasadera", agregó. Jordi Castell, quien prefirió no ofrecer más declaraciones sobre el tema para evitar inconvenientes. "Tengo que apagar el incendio con bencina porque estoy casado", concluyó.

Más de 480 mil seguidores sostienen el fotógrafo en sus redes sociales - Instagram @jordicastell

Otra travesura de Luis Miguel…. con Laura Prieto

En el 2005, el cantante y productor recitó un concierto en el Estadio Nacional de Santiago, en motivo de su tour internacional. En aquel entonces, la modelo Laura Prieto tenía 18 años y asistió al evento donde Luis Miguel le coqueteó hasta obtener su número de teléfono.

"De repente me empieza a hacer ojo. Yo como que le bailaba, le cantaba", narró recientemente para el programa 'Sigamos de largo'. Las fanáticas del intérprete se dieron cuenta de lo que ocurría ya la llevaron hacia adelante en el escenario. "Ahí Luis Miguel me regaló una rosa", contó.

Laura Prieto reveló que según las aficionadas de 'LuisMi', cuando tiene un gesto de ese tipo es porque realmente le gustó alguien del público. Y definitivamente no se trataba de una especulación, pues el artista de 50 años (actualmente) decidió pedirle su teléfono.

"De repente se me acerca un seguridad de Luis Miguel y me dice: ‘Dame tu teléfono", contó Laura Prieto. La bailarina confesó que recibió mensajes de voz por parte del cantante invitándola a Viña del Mar, mensajes que finalmente se le borraron.

Laura Prieto contó que Luis Miguel la invitó a salir luego de un concierto La modelo tenía 18 años cuando el cantante mexicano pidió su número de teléfono. La anécdota ocurrió en 2005.

