Eugenia Lemos sobre su cumpleños número 35: "No asumo mi edad"

Agradecida de la vida, así llega Eugenia Lemos a sus 35 años de edad. La influencer, que está celebrando su cumpleaños en Rivera Maya, México, junto a su pareja, compartió una reflexión en sus redes sociales acerca del paso del tiempo y saber disfrutar cada momento.

Para la argentina la edad es solo un número. "Realmente no asumo mi edad, me siento eternamente en mis 25 años jajaja les juro el mismo espíritu y energia 😆 pero si celebro la vida 💫", comenzó relatando.



La fashionista, que ha estado disfrutando del calor, el mar y la arena en tierras aztecas, se mostró llena de gratitud por la llegada de un año más en su vida. "Agradezco profundamente haber vivido un año más con todo lo que eso conlleva, los que me conocen saben que para mí un año de vida es una montaña rusa de aventuras, de comparti , de inventarme varios proyectos", agregó.



La ex chica reality aseguró que vive cada día con mucha intensidad y que el tiempo se le pasa muy rápido siendo positiva y aprovechando cada hora del día. "Y SI! soy un poco loca, apasionada, sensible, me divierto y soy feliz con poco ….. y la vida se me pasa muy rápido 😱 les juro que disfruto tanto y me lo paso tan bien , que todo se pasa muy rápido …. soy ultra optimista, no sé si es bueno o no, pero siempre le doy vuelta a todo 😁 para verle el lado positivo 💫 sonrió con poco y todos los días 💫 si algo me pone mal, lo batallo para que cague ni siquiera un día".

Aunque en algunas oportunidades no todo haya sido bueno para Lemos, la influencer lo toma como una lección. "He aprendido a ser feliz y disfrutar del camino, de no sufrir y siempre valorar lo que tengo, sea mucho o poco, eso es y es tuyo son tus afectos, el amor, tus logros, lo que te apasiona".

"Para mí, la clave de la vida es realmente vivirla, gozarla, amar, reír, sentir, compartir y nunca quedarte con las ganas de haberlo intentado. Siempre ir tras mis sueños cueste lo que cueste y también aprender a disfrutar el camino y entender que los sueños llegan en forma distinta a lo que imaginaste. Agradecer siempre a la vida, a la familia, a los amigos 💞", agregó.

Finalmente, agradeció a su pareja Matías Kosznik la invitación al espectacular viaje. "Gracias mi amor @matiaskosznik por este regalo amado de cumple ✈️🌍💫 quería tanto viajar 😁 te amo 💞", cerró.



Eugenia Lemos comparte reflexión por sus 35 años.

Por su parte, su pareja también quiso dedicar un mensaje a Lemos por su cumpleaños en el cual destacó las cualidades de la influencer.

"Feliz cumple amor @eugenialemosok sé que me vas a odiar por la foto que elegí 😅 pero creo que es la que mejor te describe… Siempre feliz, libre y apasionada! 💙 Que la vida nos siga regalando más momentos así… te amo! 💙", escribió junto a una foto donde aparecen celebrando dentro de un jacuzzi.

Matias Kosznik comparte foto con Eugenia Lemos.

