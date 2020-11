Chriss Mc Millan cuenta detalles de su vida en Ucrania: ¿Volverá a Chile?

Luego de protagonizar polémicos episodios en el pasado, Chriss Mc Millan parece estar atravesando un buen momento personal. Recordemos que la periodista conocida por su participación en el Bienvenidos tuvo mellizos a comienzos de este año, a quienes presentó con una emotiva publicación por el Día de la Madre.

Actualmente se encuentra viviendo en Ucrania junto a su pareja, el abogado Eugene Sapkin. La pareja se conoció en el año 2016, durante un viaje por el sudeste asiático en el que asegura, experimentaron una fuerte atracción. "Fue una cosa de atracción yo diría más física entre los dos muy, muy fuerte. Conversación, mucha conversación de la vida, del turismo, mucho tema espiritual, y eso nos acercó mucho", contó en Primer Plano.

Si bien ha desarrollado una parte de su vida en el país europeo, Chriss Mc Millan no descarta regresar a Chile. Así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, en donde reveló sus futuras intenciones. "¿Pienso volver a Chile? Me encantaría y es la idea. Con la pandemia han cambiado los planes, pero yo creo que en el futuro probablemente dividiremos el año entre Chile y Ucrania", contó.

Chriss Mc Millan entrega detalles de su vida en Ucrania - Instagram

También se refirió a las condiciones climáticas que enfrenta en Ucrania. "Yo tengo que empezar a adaptarme, pero me gusta la idea de que el clima no limite la vida. Si no vivirían todos los meses fríos encerrados. Este es el primer invierno real aquí así que veremos como me va. Recién estamos en otoño", dijo.

Junto a lo anterior, Chriss Mc Millan compartió una imagen del pronóstico semanal para su zona. "Así se viene esta semana", puso, dando cuenta de las bajas temperaturas que se registran.

Chriss Mc Millan entrega detalles de su vida en Ucrania - Instagram

