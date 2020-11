Carolina Escobar sobre su participación en el "Buenos Días a Todos": "Es una apuesta arriesgada"

A principios de noviembre, se habló sobre la reestructuración del Buenos Días a Todos que tendrá a su cabeza a los periodistas Gonzalo Ramírez, Carolina Escobar y María Luisa Godoy. La información se conoció tras la salida de Ignacio Gutiérrez, quien continuará ligado al canal en otros proyectos.

Mientras los periodistas se encuentran a la espera de Godoy, quien regresará en marzo luego de su post natal, la dupla que ahora forma parte estable del equipo ha logrado positivos comentarios sobre su participación. Incluso subieron a la tercera posición de la franja matutina, superando al Bienvenidos, de Canal 13.

En conversación con La Tercera, Carolina Escobar se refirió a su inesperada llegada al Buenos Días a Todos. "Fue por esas cosas que se dan en la vida, sin planificación. No de parte nuestra al menos. El canal tengo entendido que siempre le tenía el ojo medio puesto a Gonzalo, pero tampoco con una cuestión concreta y clara hasta que yo llegué al matinal, por un reemplazo en realidad. Y nada, les pareció, les acomodó", dijo.

"Nosotros habíamos trabajado antes con Gonzalo en prensa durante varios años y funcionó. Creo que son esas cosas que fluyen de manera natural, y de repente estábamos los dos en el estudio del Buenos Días", agregó, indicando que "con Gonzalo trabajamos hartos años juntos en prensa, en un noticiero que era muy largo que es el del mediodía, con lo cual generas ciertos códigos, te aprendes a conocer en definitiva y yo creo que eso es fundamental sobre todo para un programa como el matinal, que es la mañana entera, que es de mucho acompañar a la gente".

Carolina Escobar y su participación en prensa

Carolina Escobar, Gino Costa y Gonzalo Ramírez - Instagram

Pese a su llegada al matinal de TVN, Carolina Escobar no ha abandonado el departamento de prensa. "Yo dejo una patita todavía en prensa. Estoy todavía en el canal 24H con un programa de sustentabilidad, Cuál es tu huella, que ha sido un programa precioso. Me encantaría que no fuera dejar uno por pasar a otro, sino que ser parte de una continuidad dentro del canal", comentó sobre el tema.

Respecto al cambio que experimentaron tomando el matinal, la periodista destacó el atrevimiento del canal. "Creo que hay una apuesta y de verdad la agradezco de parte del canal, porque en el caso mío hay una apuesta por una conductora que hasta ahora se había desarrollado en prensa y no en otras áreas, pero en definitiva es una apuesta arriesgada también de decir 'veamos si esta periodista llega o no a las personas'. Hoy día hay tantos medios de información, y de relacionarse a través de redes sociales que no es como antes que el matinal era la única alternativa", dijo.

"Hoy tienes un montón de instancias, canales de Youtube, programas por Instagram. Por lo tanto, apostar que una cabra de prensa salga y tenga una relación mucho más cercana con la gente es un piscinazo", agregó.

