Hija de María Alberó revela cómo superó el "rechazo" hacia su cuerpo: "Todo parte del amor propio"

"Me di cuenta que solo yo podía amarme y cuidarme como lo necesito", expresó. La hija de María Alberó aseguró que "es un proceso lento, pero todo acto parte del amor".

Junto al video que superó los 1.000 'likes' en la red social, la joven escribió que el "desafío #másqueuncuerpo me ayudó a darme cuenta lo mucho que he avanzado. Lo agradecida de estar donde estoy y lo feliz que me siento de ser simplemente YO".

Desde los comentarios, varios de sus seguidores compartieron mensajes positivos y de agradecimiento por su sinceridad. "Hermosaaaa, muchas gracias por unirte y compartirnos tu historia. Eres lo máximo", expuso @soycomoelijoser. "Linda", "Te adoro", "Eres luz" y "Luces increíble" fueron otras de las reacciones.

Orgullosa de su cuerpo

En sus más recientes posteos en redes sociales, Blu Dumay acostumbra a exhibirse en traje de baño y atuendos que resaltan la belleza y cuidados que mantiene con su físico.

La disconformidad por el propio cuerpo es parte de los retos que muchas jóvenes afrontan debido a los estándares de belleza inalcanzables que muchas veces se promueven en las redes sociales, medios de comunicación y la publicidad. Blu es uno de tantos ejemplos, marcando la diferencia basado desde el orgullo y amor propio.

Cabe destacar que en el video mencionó la distancia con su familia, por lo que el pasado 27 de septiembre hizo uno de sus posteos más importantes. Blu Dumay aparece junto a todos sus seres queridos, incluyendo su padrastro el ex futbolista Iván Zamorano, actual pareja de María Alberó.

"Después de tantos meses agradezco poder disfrutar con ustedes. LOS AMO POR MONTONES", escribió la joven influencer. A sus 23 años, la chica es activa en las redes sociales con publicaciones donde siempre comparte un mensaje de alegría.

