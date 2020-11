Greeicy Rendón es una de las cantantes más comentadas del país. Video de Greeicy hablando sobre Disney en inglés que ha causado muchas risas

Cada día su carrera profesional crece más y se convierte en imagen de Colombia en otros países.

Aquí se convirtió en una de las jurados de A Otro Nivel, al lado de Paola Jara, y diego Torres.

Durante la pandemia lanzó varios sencillos que llegaron a los primeros de las listas de éxitos.

Ahora, se prepara para los Latin Grammy, que serán celebrados esta noche, pues su pareja, Mike Bahía está nominado.

Además, celebra uno de sus nuevos proyectos, que la lanza a la fama en toda América Latina.

Y es que será la voz en español de una de las canciones de la película Soul, que se estrenará en Disney+.

Para celebrarlo, decidió hablar sobre el tema y la emoción que siente en sus redes sociales.

Sin embargo, lo que llama la atención es que lo hace en inglés, pues está practicando.

El video ha causado risas en muchos, e incluso ella se burló del tema.

Durante el video, la cantante le pregunta a alguien más la manera en la que debe pronunciar algunas palabras.

En medio de risas, Greeicy intenta hacerse entender, no obstante, parece que se le dificulta.

Lo cierto es que a la mitad se detiene y decide volver a empezar, esta vez, con la ayuda de otra persona.

"My english is not very good" dice entre risas.