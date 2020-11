Sergio Rojas reafirma sus dichos tras salida de Cecilia Gutiérrez: "Esto siento, esto pienso"

La salida de Cecilia Gutiérrez de Me Late, provocó que el animador Daniel Fuenzalida se refiriera al tema durante su programa y remarcara el camino que tomó la comunicadora de continuar con su programa Primer Plano del Pueblo. Sin entregar más detalles, el animador dio el pase para que los panelistas le dedicaran algunas palabras a su ahora ex compañera. No obstante, cuando fue el turno de Sergio Rojas, este dejó en claro que no comparte la decisión tomada.

El periodista publicó el clip del momento en el que habló sobre la partida de Gutiérrez, con quien conduce el polémico espacio transmitido vía Instagram. "Obviamente yo tengo que ser fiel a mis principios. Entiendo que esta es una decisión que toma la plana ejecutiva del canal. La tomaste tú entonces, como Daniel Fuenzalida, no es que ella haya decidido dejar el programa", se le escuchó decir.

"Lo que sí creo fíjate, es que uno tiene que ser súper fiel a sus convicciones. Yo no comparto la decisión, te lo dije de manera personal, pero obviamente soy un trabajador de este programa. Este es un trabajo (…) Yo sé separar los trabajos. Yo le dije lo que le tenía que decir a Daniel. Vuelvo a insistir: no estoy de acuerdo con la determinación, la considero equívoca. Cecilia también lo sabe", agregó.

"Lo que sí creo, es que el día que nosotros dejemos de decir, o de pensar lo que pensamos, entonces mejor agarremos nuestras cosas y nos ponemos en un puesto de papas fritas", cerró Sergio Rojas, quien compartió el momento en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Para los que me preguntan acá lo que dije en el programa… Esto soy, esto siento, esto pienso… Solo eso y a seguir brishhhannnndo!".

Revisa el momento a continuación:

