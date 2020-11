Pampita furiosa por filtración de datos de su nuevo departamento de lujo: tiene 7 habitaciones y 11 baños

Buscando la comodidad de sus tres hijos; Benicio, Beltrán y Bautista, más los dos de su pareja Roberto Garía Moritán; Delfina y Santino, Pampita ha decidido dejar la mansión inteligente en la que vive y pasarse a un amplio departamento triplex.

Según consignó Infobae la pareja dejó su casa ubicada en el exclusivo sector de Barrio Parque para cambiarse a un departamento de tres pisos en un edificio de Palermo, para que la pareja y sus cinco hijos puedan estar cómodos.

El matrimonio, que celebrará su primer aniversario de bodas el próximo 22 de noviembre, decidió reorganizar su vida y la de su familia emsamblada, por lo que hace tres semanas dejaron la mansión en la que vivía Ardoahín antes de casarse y encontraron un nuevo hogar.

Según informó la presentadora argentina Maite Peñoñori en el programa Los Ángeles de la Mañana, el nuevo departamento de Pampita y Roberto está ubicado en los tres últimos pisos de un gran edificio, tiene siete habitaciones, once baños y una piscina climatizada en el último piso del departamento.

Sin embargo, la filtración de la noticia y los detalles de su nueva vivienda no fueron bien recibidos por la modelo, quien expresó su descontento en su propio programa Pampita Online, donde manifestó que se trataba de algo personal. "La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo", señaló.

"Si lo hablan desde el lugar de algo nuevo para la familia ensamblada, me encanta. Pero no se encara siempre desde ese lugar sino desde otro lugar que no me gusta para mi vida. Y tampoco me quiero poner en el lugar de desmentir porque, si no, entro en ese juego que no me gusta", agregó.

La molestia de Pampita sería porque entre los datos filtrados se divulgó que el alquiler de la vivienda tendría un valor de entre 15 mil y los 20 mil dólares mensuales. "No se dicen esas cosas. La situación está re difícil para todo el mundo para estar hablando de eso, de dinero. Me parece que es de muy mal gusto", recalcó la animadora.

Cabe destacar que el departamento nuevo no sería la única casa de la pareja. Los fines de semana se traslada toda la familia a su cada ubicada en el barrio privado de Nordelta, donde también cuentan con espacio para todos.

Ver más