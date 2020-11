Catalina Pulido sobre Pamela Díaz: "Necesita a un hombre más grande, más 'power"

La opinión mediática sobre la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton continúa a pasos impresionantes. Y es que para muchos el romance entre ambos sigue teniendo sospechas de inestabilidad e incluso falta de veracidad. Los dos famosos anunciaron que estaban juntos hace apenas unos días cuando viajaban a Cancún.

En esta oportunidad fue el periodista quien recibió unos comentarios que le dejan muy mal parado ante 'La Fiera'. De acuerdo a la presentadora Catalina Pulido, Cretton no es lo suficientemente hombre para Pamela. Y aunque pidió que sus palabras no se mal interpretaran, es lo único que logró dar a entender.

Catalina Pulido habla del amor de Pamela Díaz

Patricia Maldonado y Catalina Pulido transmitían una nueva emisión de 'Las Indomables'. Como era de esperarse, el programa tuvo un espacio para hablar de la relación que sostienen ambos famosos. 'La Fiera' aumentó las dudas en las últimas horas tras expresar que no sabía cuánto duraría el amor.

La primera en comentar fue Maldonado, afirmando que tenía conocimiento sobre el pololeo que los dos mantenían en secreto. "Yo lo sabía porque la Pamela estuvo almorzando en mi casa. Yo le pregunté y le dije: 'cuenta la verdad, ¿estás chamullando para la prensa?". La modelo le aclaró que efectivamente estaba saliendo con él.

"Ojalá encuentre a una persona con quien se pueda establecer. Ojalá que esto le dé resultado, que esto sea para bien", dijo Patricia Maldonado dándole el turno a su compañera, quien no tuvo piedad con Jean Philippe-Cretton.

Más de 800 mil seguidores mantiene el animador en su Instagram - Instagram @jpcrettino

Catalina Pulido, también actriz de 46 años, contradijo sus opiniones. En mi primera instancia mencionó: "Yo creo que lo están pasando bien. A mí me encanta Jean Philippe, lo encuentro un cabro a todo cachete", dijo. Sin embargo, luego soltó: "La Pamela necesita un hombre que la contenga más, más hombre, grande, más power".

Y para tratar de suavizar sus palabras agregó: "Sin desmerecer a Jean Philippe, por favor, que no se malentienda".

"Uno nunca sabe qué relación puede funcionar… qué increíble. De repente no das un peso por una relación y resulta que es verdad", reflexionó Patricia Maldonado para finalizar el tema en 'Las Indomables'.

La periodista es famosa por desatar polémicas debido a sus comentarios - Instagram @catralitavikinga

¿Un amor incierto?

Pamela Díaz estuvo recientemente invitada en el matinal 'Mucho Gusto', donde conversaría sobre "Socias", un nuevo proyecto profesional. No obstante, el diálogo tomó otro rumbo directo al tema Jean Philippe-Cretton.

Ante las insistentes preguntas para ofrecer detalles sobre su relación, 'La Fiera' terminó confesando que el animador nunca le pidió pololeo. Seguido a esto se sinceró: "Estamos saliendo, no sabemos cuánto va a durar, capaz que mañana terminemos".

Durante la transmisión contó además que al principio no se sentía atraida por Cretton. "A mí no me gustaba. No había ni buena ni mala onda, éramos compañeros de trabajo y yo jamás me metería con un compañero de trabajo", explicó la modelo y empresaria.

Sin embargo, unos días antes presumía en sus redes sociales el estar "comprometida" con su nueva pareja. Desde las historias de Instagram simuló una llamada de sus amigas para salir de fiesta y afirmó ser otra mujer, comprometida y que ya no hace esas cosas.

La indirecta que Pamela Díaz le habría enviado a su ex pareja: "Después de ti hay tantos" A ‘La Fiera’ se le ve enamorada en las redes sociales y no se contiene en expresar sus sentimientos.

Jean Philippe-Cretton también se midió a sus seguidores en Instagram al responder algunas preguntas. Uno de los fans le consuló sobre la veracidad de su relación con Pamela Díaz, a lo que animador contestó de manera sarcástica.

"No, es un tonguito que armamos en este proceso de negociación. Apareces un poquito en la tapa de los diarios y está todo listo con eso. El amor hay que usarlo para mentir", bromeó según lo publicado por el diario La Cuarta.

La pareja viajó a Cancún recientemente para disfrutar de unas vacaciones - Facebook LaFieraVip

