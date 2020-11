Laura Prieto contó que Luis Miguel la invitó a salir luego de un concierto

Uno de los sueños de toda joven es que un artista reconocido se fije en ellas y… ¿por qué no? Que la invite a salir. Este episodio lo vivió la modelo Laura Prieto, cuando apenas tenía 18 años. La nacida en Uruguay con pasaporte chileno contó todos los detalles de aquel coqueteo.

La ex chica Yingo fue invitada especial en el programa 'Sigamos de Largo', donde ofreció su historia en aquel concierto en que el cantante mexicano Luis Miguel recitó en el Estadio Nacional de Santiago. De acuerdo a la edad que precisó la bailarina, debió ser en noviembre de 2005, en motivo de su tour.

Luis Miguel pidió el teléfono de Laura Prieto

La modelo asistió al evento con el papá de su hijo, en primera fila. Fue entonces cuando Luis Miguel comenzó a coquetear interesamente en ella. "De repente me empieza a hacer ojo. Yo como que le bailaba, le cantaba", narra Laura Prieto.

Pero no fue la única en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya que según ella las fans comenzaron a decirle que se tirara para adelante. "Me llevaron hacia adelante y ahí Luis Miguel me regaló una rosa", afirmó.

De repente, las fans me empezaron a decir: ‘Tírate para adelante, tírate para adelante’ y me llevaron hacia adelante. Y ahí Luis Miguel me regaló una rosa”, señaló. Incluso las seguidores del cantante le explicaron que cuando el intérprete de 'No sé tú' regalaba una rosa es porque realmente le gustó la persona.

Definitivamente no se trataba de una especulación pues el artista que cumplió 50 años en abril decidión pedirle su número de teléfono. "De repente se me acerca un seguridad de Luis Miguel y me dice: ‘Dame tu teléfono", contó Laura Prieto aclarando que no estaba ni ahí con el tema.

Luis Miguel en Santa Domingo, como parte de su tour en 2019 - Instagram @lmxlm

Mensajes borrados

Para sorpresa de todos en 'Sigamos de Largo' Laura Prieto confesó que los mensajes que recibió de Luis Miguel se borraron. "No se te puede borrar un mensaje de Luis Miguel", reclamó Yamila Reyna, otra invitada del espacio.

Y es que al parecer Luis Miguel fue bastante insistente con Laura Prieto, tal como indicaron las fanáticas, estaba bastante atraido. La bailarina afirmó que recibió peticiones hasta por mensajes de voz.

"Llego a mi casa y veo los mensajes. Y tuve un mensaje de voz de Luis Miguel invitándome a Viña", exclamó, añadiendo que luego este "se me borró". Resultó imperdonable que a Prieto se le hayan perdido las solicitudes del cantante.

"Cuando le dije al papá de mi hija, que me estaba llamando Luis Miguel, estaba indignado", contó. Sin embargo, "me llevó a la puerta del hotel Sheraton y me dijo: "Tú tienes que ir, tienes que ir, anda por favor".

Su vida artística y personal

Nacida en Motevideo y con pasaporte chileno, Laura Prieto inició su carrera profesional en las pasarelas gracias al apoyo de su hermano, quien falleció cuando ella tenía 13 años. "Él me dijo que tenía que ser modelo", expresó hace algún tiempo.

Cuando tenía 16 años se mudó a Chile y participó como modelo y auxiliar de vuelo en un programa llamado 'El último pasajero'. Luego participó en dos temporadas del show de artes y desafíos 'Calle 7', transmitido por TVN.

También incursionó en el canto y formó parte de la producción musical del disco Calle 7. Ofreció dos canciones y una de ellas con la abogada y ex actriz Maite Orsini. En 2010, Laura Prieto dijo presente en la campaña 'Chile ayuda a Chile', debido al terremoto de ese año. Durante la telemaratón cantó 'I'm your girl'.

La modelo tiene más de 780 mil seguidores en redes sociales - Instagram @lauraprietov

Ha trabajado como protagonista en algunas miniseries como 'Amores de Calle', donde interpretó a "Luciana". 'Yingo', 'Vampiros' y 'Resistiré' son otras de sus participaciones en producciones chilenas.

Su trayectoria del modelaje la ha desarrollado para la agencia New Models. Ha estado en más de 100 desfiles de moda, así como campañas de publicidad y sesiones fotográficas. Una de sus presentaciones más destacadas se produjo en 2009 cuando protagonizó el vide musical 'Lady', de DJ Méndez, grabado en Suecia. Via-X y TVN lanzaron el videoclip que le brindó una mayor fama.

