Joven denuncia que fue drogada por un grupo de hombres para violarla

Una grave denuncia fue la que realizó una mujer en el matinal Bienvenidos, quien asegura que fue drogada por un grupo de hombres para abusarla sexualmente.

El hecho habría ocurrido la noche del 17 de septiembre durante una celebración de Fiestas Patrias en Yerbas Buenas, realizada a solo 200 metros de su casa. La joven que se identificó como Daniela, asistió a la reunión en compañía de su prima. Al llegar, notó que habían cinco hombres entre los cuales se encontraba un primo suyo.

Si bien su prima se fue de la casa, Daniela decidió quedarse debido a que se sentía en confianza con la presencia de su familiar. Posteriormente recibió el trago que le sirvió uno de los hombres, pese a que todo el tiempo había tomado de su propio vaso. "No lo cuestioné, me lo tomé y desde ahí ya no me acuerdo de nada más", contó.

La joven asegura que fue drogada

Luego de beber el contenido del vaso, Daniela asegura que solo tiene recuerdos de la mañana siguiente. "Desperté y me miré al espejo y parecía como un demonio porque tenía los ojos grandes, feos, estaba extraña. Me acuerdo que verbalizaba todo durante le día y a las 2 de la mañana empecé a sentir dolores en mi cuerpo muy fuertes, en las zonas genitales, no pude dormir por los dolores en toda la noche porque sentía como si me hubiese pateado ahí, muy fuerte y ahí dije no ya, me pasó algo", detalló.

Fueron precisamente estas molestias físicas las que la hicieron suponer que había sufrido un ataque. "Me violaron… Alguien o un grupo de personas, no lo sé, me drogó y abusaron de mí no tengo idea de quién fue, no puedo dar nombres porque no sé quién fue. No tengo idea, yo lo único que sé es lo que relato. Sé quién me dio el vaso, sé quién me invitó, sé dónde fue… Pero de que alguien me hizo esto…", señaló la joven que solo quiere justicia.

Testimonio de joven en el Bienvenidos - Canal 13

"Algo saben"

El 19 de septiembre, Daniela ingresó a la urgencia del Hospital de Linares y comenzó su camino judicial. Sin embargo, cuando estos se enteraron de su situación, se alejaron completamente de ella. "Algo saben de esto porque estaban en el mismo lugar, me alimenté súper bien en el día, había tomado muy poco y aún así fui a la única que le pasó esto y a ninguno de ellos le pasó nada, no se les borró la memoria a ninguno", dijo.

"Se están protegiendo entre ellos. Sé que tienen la misma declaración, que hablan entre ellos, y yo pienso que si no son culpables de algo, por qué no se defienden solos", agregó la joven, quien incluso ha pensado en quitarse la vida. "Me cruzan imágenes en las que me imagino hasta en el lugar en que lo haría, cómo lo haría, dónde lo haría y qué escribiría. Me veo los pies y me veo muerta", confesó.

"Quizás hasta me grabaron, siento vergüenza e insisto y me cuestiono que si llego a enterarme de algo. Por ejemplo, ni siquiera voy a leer las declaraciones porque me da vergüenza saber qué hice, me siento desnuda a veces y esa vergüenza me ha llevado a pensar cosas que no quiero hacer. Siento miedo de que esto me sobrepase y termine haciéndome algo", agregó.

