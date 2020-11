Jessica Cediel denuncia falso uso de su nombre e imagen: "No caigan"

Una incómoda situación está enfrentando Jessica Cediel en redes sociales. El nombre e imagen de la presentadora está siendo tomado por quienes considera "personas inescrupulosas" que no solo buscan dañar su reputación, sino engañar a los seguidores.

Para poder revertir la intención de sus detractores, la modelo de 38 años decidión pronunciarse en un video. Desde las redes sociales afirmó que no está en búsqueda de novio ni está trabajando en negocios de inversiones o páginas web. "No soy yo", aclaró la de Bogotá.

Cabe destacar que desde que terminó su relación con Mack Roesch, la influencer está disfrutado su vida como soltera y dedicada a proyectos personales.

Jessica Cediel aclara a los fans

En sus historias de Instagram publicó varios materiales para aclarar lo que está sucediendo. Sé que he estado muy alejada en redes sociales. Tengo mis motivos y estoy haciendo cosas súper importantes de las cuales se van a enterar muy pronto", inició.

Dividió la situación en dos puntos. La primera relacionada a los falsos negocios que están ofreciendo con su nombre e imagen. "Una cuestión de páginas… mentira, no soy yo. No caigan, no se dejen llevar", denunció Jessica Cediel.

La segunda problemática es por "una serie de perfiles falsos". Quienes están usurpando su identidad, utilizan imágenes de la modelo con nombres diferentes. "Dicen que estoy buscando novio o pidiciendo dinero. Me han escrito de Estados Unidos, de Europa. Por favor, no caigan", exhortó a sus seguidores.

Finalmente expresó: "No entiendo por qué hay gente tan inescrupulosa que utilizan la imagen y el nombre de uno para dañar a los demás". Tras colgar los videos en los estados temporales, también posteó una foto atractiva foto que ya superó los 200 mil 'likes'.

La modelo se mostró indignada ante lo que ocurre con su imagen en internet - Instagram @jessicacedielnet

7,9 millones de seguidores maneja Jessica Cediel en su cuenta de Instagram. Por tales motivos considera alarmante que su imagen esté siendo utilizada por grupos malintencionados, ya que el alcance de estafas podría ser evelado.

COVID-19, una prueba superada

Tanto Jessica Cediel como su hermana Melissa afrontaron la noticia de haber dado positivo por Coronavirus. Ambas se encontraban en Miami cuando debieron ser aisladas y asegura haber vivido momentos complicados.

Además de lidiar con la enfermedad, muchos usuarios se pronunciaron para afirmar que no tomaron en serio la pandemia. Las dos asumieron la situación con excelente actitud y actualmente están recuperadas.

En sus últimas historias de Instagram', la presentadora mostró unas bellas orquídeas las cuales llama "mis bebés". Jessica Cediel asegura que la compañaron durante la etapa del COVID-19.

Su trayectoria profesional

Desde el 2002, la bogotana comenzó a proyectarse como presentadora en la pantalla chica. Desde ese año hasta 2007 se dedicó al programa 'Bravissimo', transmitido en señal abierta por CityTV.

Seguidamente dio el salto a RCN Televisión, donde participó en los espacios 'Muy buenos días', 'Estilo RCN' y 'Nuestra semana, nuestra tele'. Este último le valió el galardón a Mejor Presentador de Entretenimiento en los Premios TVyNovelas, en 2012.

Entre 2015 y 2017 prestó sus servicios profesionales a Univisión. Desde allí destacó para 'El Gordo y la flaca', 'Sal y pimienta' y 'Premios Juventud'. Y estos últimos tres años continuó como presentadora, esta vez para Caracol Televisión en la quinta temporada de 'Yo me llamo', edición Colombia.

Su experiencia le otorgó un puesto en Telemundo, siendo conductora de 'Viva el Mundial y más', en 2018 y 'La voz de Estados Unidos'. También actuó en telenovelas como 'Betty en NY' y dio vida con su voz a "Yayita" en la animada película de Condorito.

La presentadora ha sido nominada en tres oportunidades a los Premios TVyNovelas - Instagram @jessicacedielnet

