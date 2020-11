J Balvin es uno de los cantantes colombianos más reconocidos en el mundo. J Balvin se sinceró sobre el peor momento de su depresión y reveló que no comió por varios días

Es un gran exponente de la música urbana y su carrera profesional es exitosa.

Para nadie es un secreto que su popularidad es cada día más grande.

De la misma manera su éxito sigue creciendo, y así ha quedado demostrado durante los últimos meses.

El cantante se ha convertido en un portavoz de la salud mental y la importancia que tiene.

Y es que ha confesado que ha tenido ansiedad y depresión, lo que no ha hecho fácil su vida.

Ahora, se sinceró en medio de una entrevista para el podcast de Becky G, quien también es su colega en la música.

Allí el cantante habló sobre su experiencia, pues su historia puede ser una ayuda para quien la necesite.

Balvin confesó que no se sentía bien y que, en un principio no quería ir a terapia.

"Estaba llorando sin ninguna razón, no me quería levantar, no quería vivir" afirmó.