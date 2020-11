Carla Jara es atacada en redes sociales por deuda de Francisco Kaminski

Luego de que el matinal Bienvenidos presentara el caso de un productor que aseguró haber sido estafado por más 80 millones de pesos por parte de Francisco Kaminski, Carla Jara, ha recibido comentarios increpándolo por las deudas de su marido.

El animador fue acusado por el productor Mario Jorquera, de no pagarle un dinero invertido en eventos que se realizaron en septiembre de 2019.

El hombre contó su testimonio en Bienvenidos y relató que puso 100 millones de pesos de inversión para la realización de eventos, y solamente habría recibido 20 de vuelta parte del animador, quien además le habría pasado cheques que fueron rechazados por el banco, ya que no se pudo comprobar la firma.

Aunque las deudas son de la productora del animador, la ex chica Mekano se ha visto igualmente perjudicada, luego de que una persona la encara y le enrostrara los problemas de Kaminski.

"@fcokaminski paga los 80 millones….eso pasa por querer llevar una vida de lujos y no austera…", escribió una persona en el Instagram de Jara.



Sin embargo, la gran mayoría de sus seguidores no tardaron en responder al comentario y defender a la animadora. " Y está que justiciera es? Es problema de él y no tuyo… Deja de tirar mala onda y sé feliz. Cómprate una vida propia", escribió una usuaria. "No pesques Carlita los problemas de él son de él y él tendrá q asumir y tu como su señora apoyar por el mal momento. Mucho ánimo", agregó otra.

Por su parte, la comunicadora no ha querido referirse al tema en sus redes sociales, mientras que Francisco Kaminski dio una entrevista al matinal de Canal 13 para intentar aclarar lo que lo llevó a adeudar tan alta suma de dinero.

El locutor radial explicó que no había podido pagar, porque a él no le habían pagado todavía por dichos eventos.

"Veníamos haciendo una planificación, trabajando bien, pero debido al estallido social empiezan los problemas porque no cumplieron con nosotros como empresa los pagos establecidos. Nosotros somos víctimas de los incumplimientos de las municipalidades que nos deberían haber pagado en 30 días y nos pagaron en 190", comenzó explicando.

El esposo de Jara se mostró interesado en arreglar la situación. "No me he escapado, sigo trabajando, sigo luchando, sigo pagando cosas dentro de la realidad que puedo. Estoy en estos momentos cediendo el 100% de mi sueldo a los compromisos comerciales", aseguró.

Kamisnki pidió que no traten su caso como una estafa, ya que está dispuesto a saldar sus deudas. "No quiero perjudicar a nadie y tampoco quiero que se hable de estafa o sinvergüenza porque yo no lo soy. Se le va a devolver y se va a hacer un plan de pago que se va a comunicar cuando eso se firme en una notaría como corresponde, que va a ser en las próximas horas", cerró.



