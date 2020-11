Adele muestra cómo usar leggings de manera elegante y casual para mujeres sobre 30 años

Si hay algo que caracteriza a Adele, además de su increíble talento musical y galardones a sus más de 30 años, es su forma de vestir tan elegante y la moda. La cantante siempre deslumbra con todo lo que utiliza, desde situaciones formales como una alfombra roja hasta fotos en casa usando leggings y ropa casual.

Y a propósito de los leggings, esta es una prenda de ropa que la inglesa siempre trata de incluir en sus atuendos tanto elegantes como informales, y lo mejor de todo es que cada vez que lo hace logra vestirlos de manera victoriosa, obteniendo un estilo fresco, cómodo y muy vistoso.

Es por eso que te damos algunas ideas sobre cómo puedes usar los leggings en diversas situaciones para destacar entre la multitud y hacer una declaración de moda si tienes más de 30 años.

Blusas ceñidas

Dependiendo del tipo de blusa que vayas a usar, este outfit con leggings se puede llevar para una ocasión casual o elegante. En este caso, Adele nos demuestra que puede pasar una jornada en casa de manera bastante cómoda y presentable con una blusa ajustada de manga larga con un estampado simpático que logra complementar muy bien con sus leggings negros que definitivamente combinan con prácticamente cualquier tipo de prenda de ropa.

Suéteres holgados

Esta es una de las tendencias favoritas de muchas chicas durante esta temporada de invierno. La idea de esto no es solo mantenerte abrigada del frío característico de estos meses sino también brindarle comodidad a un estilo bastante casual pero presentable para dar un paseo por el parque o para salir a comprar algunas cosas. En este caso, Adele nos enseña su look relajado con un suéter, unos leggings y una zapatillas deportivas, todo en tonos oscuros para lograr hacerlo un poco menos informal.

Botas de invierno

Los leggings y las botas de invierno combinan de manera perfecta como el pan y la mantequilla. Para esta ocasión la cantante luce muy elegante y simpática mientras viste un par de este calzado en un color tierra con una blusa holgada y unos leggings negros para resaltar la elegancia del atuendo invernal. Este sin duda será un estilo que veremos mucho durante esta temporada.

Blusas acampanadas

El outfit que escogió Adele para esta ocasión es sin duda uno de los más simples pero elegantes que ha dejado ver a lo largo de su exitosa carrera. Este consiste en vestir una hermosa blusa acampanada y distinguida con escote pronunciado para agregar ese toque sexy, pero sin caer en lo vulgar. Se combina con unos leggings finos de tela gruesa para dar un efecto de pantalón plisado. Todo esto complementado en un hermoso color negro que siempre denota elegancia, no importa lo que se use. A pesar que no es visible en el clip, puedes agregar unos tacones del mismo color para terminar de armar este elegante outfit.

Con capas

Un look ideal para lucir en invierno y mantenerte abrigada. Adele busca la manera de verse a la moda y destacar usando diversas capas de ropa, entre ellas un lindo chaleco largo con tela escocesa que se vuelve el centro de atención de todo su outfit. En esta ocasión, la cantante complementó todas estas capas superiores con unos leggings negros y unos botines super elegantes que le dan equilibrio a su atuendo, logrando que no solo se vea estilizada sino a la vanguardia.

