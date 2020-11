Seguidores de Yazmín Vásquez especulan sobre una nueva casa televisiva

La salida de Yazmin Vásquez del programa Milf, transmitido por TV+, no solo sorprendió a sus más fieles seguidores, sino que además la dejó sin una casa televisiva. Y por supuesto que para una periodista de su experiencia las puertas pueden comenzar a abrirse.

Pese a que no han detallado los motivos exactos, se sabe que la comunicadora estaba fuera de su zona de confort. "Ya no me sentía cómoda", expresó para calmar la duda de sus seguidores.

La nueva casa de Yazmin Vásquez… ¿MEGA?

Ha pasado casi una semana desde que abandonó el programa que la consolidó con su simpatía y buena energía. Sus más de 148 mil seguidores aseguran extrañarla y "Yaz" lanzó un bombazo la tarde de este martes. Desde su cuenta en Instagram publicó un boomerang desde la fachada de Mega, asegurando que está "poniéndole color".

Junto al video compartió el tema "Start me up", de The Rolling Stones, que en su letra en español expresa: "Si tu me enciendes nunca me detendré, últimamente ando caliente".

Tras la publicación, abundaron las reacciones a lo que podría ser su nuevo hogar de trabajo. "Hermosa. Te irá bacán! Ojalá que se aviven", le comentó su colega Daniela Urrizola. Natalia Valdebenito también celebró el post de Yazmin Vásquez con el emoji de una corona.

Otras figuras como Pamela Leiva, Macarena Tondreau e Isidora Ureta con su "póngale nomás" prácticamente confirmaban la llegada de la ex Milf a Mega. Sin embargo, y para decepción de sus fans, Yazmin Vásquez aclaró que se trataba de una visita. "Fui invitada a un programa, pero gracias por la buena onda", dijo.

"Un mensaje que identifica lo que siento"

Tras presentar su renuncia de TV+, Yazmin Vásquez otorgó un extenso mensaje en sus redes sociales. La animadora compartió una imagen de su amiga Paloma Dones y escribió: "Espero que este sea el nuevo medio por el cual podamos comunicarnos hasta nuevo aviso. Los leo y los quiero".

Cabe destacar que escasos días antes de que Yazmin Vásquez abandonara Milf, lo había hecho Renata Bravo. La abrupta salida de la actriz dejó atónitos a los televidentes y se especuló que el motivo responde a una pelea con su compañera Claudia Conserva.

"Simplemente cumplí un ciclo en Milf. Tengo ganas de cambiar de piel, de escuchar a la vida con lo que tiene reservado para mí. Creo que me queda mucho que entregar aún", expresó Bravo explicando las razones.

Tal parece que ambas animadora llegaron a un acuerdo para dejar el programa o sencillamente la salida de Renata Bravo fue otro detonante para Yazmin. "Te amo @yazminvasquezpuali, eres tremenda mujer, profesional, jugada, honesta. Que nunca nadie te diga lo contrario", escribió en apoyo a la decisión de Vásquez.

La discusión entre Claudia Conserva y Renata Bravo no es una información confirmada, el tema fue abordado por el programa de Instagram 'El estelar del pueblo'. Los periodistas Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas ofrecieron algunos detalles comentando que la llegada de Francisca Conserva a Milf generó incomodidad.

Según explicó Gutiérrez, "Renata estaba molesta hace tiempo porque sentía que la incorporación de la Vena, la hermana de la Claudia, como que le había restado un poco de protagonismo. Porque cumplen un poco el mismo rol, esto de más simpática, más distendida, como la graciosa del grupo", explicaron.

Su carisma y simpatía eran las cualidades más elogiadas en "Milf" por los televidentes - Instagram @yazminvasquezpuali

