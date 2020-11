"Es un tonguito": Jean Philippe Cretton responde a quienes no creen en su relación con Pamela Díaz

Todavía hay quienes ponen en duda la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Al menos así se lo han hecho saber al animador de Chilevisión en sus redes sociales, quien se dio el tiempo de bromear acerca de dichos cuestionamientos.

En una ronda de preguntas acerca de su relación, hubo quienes cuestionaron la veracidad del romance entre los rostros, algo que el músico se tomó con humor en su cuenta de Instagram.

Según consignó La Cuarta, uno de los seguidores de Cretton le comentó que todavía no podía creer que el conductor fuera pareja de La Fiera. Ante esto, el animador de Yo soy respondió de manera irónica.

Cretton señaló, en tono de broma, que su pololeo con Díaz se trataba de una estrategia para que les renovaran contrato en televisión.

"No, es un tonguito que armamos en este proceso de negociación. Apareces un poquito en la tapa de los diarios y está todo listo con eso. El amor hay que usarlo para mentir", bromeó.

"La Fiera" afirmó que su actual pareja se portó romántico durante su primera cita - Instagram @pamefieradiaz

La pregunta de Jean Philippe a Chilevisión

Al margen de las bromas, es cierto que los rostros y sus canales comienzan en estos meses del año a renovar o terminar sus contratos.

En ese contexto, el propio Jean Philippe Cretton publicó días atrás un mensaje directo a su canal preguntándole si le renovarían el contrato para el próximo 2021.

Sin rodeos el animador argumentó las razones por las cuales cree merecer, no solo que lo mantengan en Chilevisión, sino que además, le suban el sueldo.

Medio en broma, medio en serio, el periodista publicó en sus stories un video donde aparece solo hablando a cámara dirigiéndose directamente a su canal.

"Hey Chilevisión, mi contrato termina en diciembre, y te cuento que llego todos los días temprano, me voy tarde. Siempre he aceptado todos los proyectos, del estilo que sean, lo trato de hacer de la mejora manera, no alego por nada, nunca", comenzó relatando el comunicador.

"Así que me gustaría saber si me vas a recontratar o no, ¡dímelo", agregó.

Además terminó con una frase que él mismo calificó de autobombo, ya que se ovacionó el mismo: "Y siento además que deberías subirme el sueldo, todos acá piensan lo mismo", terminó.

