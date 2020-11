Rocío Marengo aclara rumores de embarazo tras salida de "MasterChef Celebrity"

La argentina Rocío Marengo se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity. El programa conducido por Santiago del Moro en Telefe, despidió a la modelo tras fracasar en el desafío de preparar un platillo en 50 minutos.

La combinación que escogió no logró convencer al jurado. "Son como tres platos separados", dijo Damián Betular, mientras que Donato de Santis afirmó que era "lindo para ver, pero entrega poco".

Sobre su eliminación, Rocío Marengo comentó que "es inesperado, pero me voy feliz, orgullosa de haber participado en dos ediciones de Masterchef". Por su parte, Santiago del Moro la despidió con un esperanzador mensaje. "Sé que tu vida en este momento pasa por tu maternidad, y va a llegar", dijo, provocando sospechas en torno a un posible embarazo de la argentina.

Rocío Marengo asintió con una sonrisa, acarició su panza y se despidió de sus compañeros. Sin embargo, en lugar de desmentir o confirmar un posible embarazo, sembró aún más las dudas. "Vi muchas caras de misterio y me las banqué todas. Ahora, ustedes se bancan mi misterio", dijo en el backstage.

¿Rocío Marengo embarazada?

Luego del misterio provocado por las palabras de Santiago del Moro y los gestos de la argentina, esta salió a aclarar los rumores en torno a un posible embarazo. Durante una entrevista realizada luego de la eliminación, explicó que su gesto tenía que ver con la angustia que sintió en el momento.

"Cuando me fui yo hice como que me iba con angustia y por eso me toco la panza, de angustia", dijo. "Y después en la entrevista me preguntan si estoy embarazada y yo estaba tan mal que no me importaba nada. Quería dejar el misterio a morir. Pero no, no, se me dio así la situación y remé lo que había, pero no", aseguró.

Posteriormente, Rocío Marengo se refirió a su salida de MasterChef Celebrity con una publicación en Instagram. "Así es amiguitos… Quedé afuera de las cocinas más importantes del mundo! Me parte el alma… Reconozco que en el reto me apagué, algo paso en mí. Me pinché y fue lo que di. ¿Podría haber dado más? ¡Sí, seguramente! ¡Pero me confié!", escribió, agradeciendo el apoyo de sus compañeros y jurado.

"¡Aprendí un montón! ¡Le debo mucho a #masterchef! ¡Fui muy feliz aprovechando al máximo cada reto! Fui una privilegiada porque aprendí de los mejores", agregó.

