"Más pesado que chupete de fierro”: Raquel Argandoña revela cómo era Polo Ramírez antes de ser rostro

Cada mañana y cuando la contingencia lo permite, el panel del matinal Bienvenidos se toma un tiempo para tener conversaciones distendidas y desclasificar algunos temas inéditos. En esta oportunidad, fue Raquel Argandoña quien reveló cómo era la personalidad de Polo Ramírez antes de ser rostro del matinal.

Según contó Argandoña , el periodista, que se desempeñó durante varios años como ejecutivo de Canal 13, era distante con los famosos. La animadora contó sin pelos en la lengua, que el conductor era "más pesado que chupete de fierro" y no se relacionaba con las figuras conocidas. "Había que mantener las distancias", respondió Ramírez entre risas.

"Yo me acuerdo que cuando llegué a Canal 13 había un director guapísimo, un gerente, un ejecutivo guapo guapo. El Polo Ramírez po’. Era estupendo. Más pesado que chupete de fierro sí, porque no pescaba a nadie. A ninguna animadora pescaba, muy serio, muy serio. Muy puesto en su lugar", agregó la mamá de Kel.

Lejos de dejar el tema ahí, Argandoña fue un poco más allá y contó que incluso, hubo una mujer conocida que lo invitó a salir. "Había algunas animadoras que lo invitaban hasta a comer. Él no aceptó. No fui yo, era otra", aclaró Raquel. "¡Yo sé quién!", exclamó Tonka Tomicic, a lo que Raquel la interrumpió: "¡No vayas a decir!".

Por su parte, Polo dejó claro que él se mantenía en su rol de ejecutivo, donde, entre otras labores llegó a ser productor ejecutivo del Festival de Viña. "Había que mantener las distancias. Hay ejecutivos, digámoslo, que tienen un trato muy cercano, muy amigable, muy coloquial", afirmó. "Pero nadie era más guapo que tú, Polo", destacó Argandoña.

"Yo soy de otra línea, mayor distancia. Sobre todo en el caso de esta industria de la televisión con el rostro, el rostro es complejo", aseguró Polo.

La ex jurado de Bailando por un sueño agregó que Ramírez era "serio. Siempre saludaba: ‘Buenos días’, ‘buenas tardes’. Pero nunca como para tutearlo tampoco. Nada".

"¿Te tocó negociar con Polo?", le preguntó Tonka. "No, menos mal. Porque yo creo que no le caía bien en ese entonces", señaló Argandoña. Ante esto, Polo reveló que no se esperaba la llegada de la mamá de Nano Calderón al canal. "Cuando llegó, la primera vez. Hace hartos años. Llegó de sorpresa. Fue sorpresa para todos", contó.

