Pancho Saavedra cuenta detalles de cómo conquistó a su esposo

Francisco Saavedra siempre ha sido muy hermético en relación a su vida sentimental. Sin embargo, durante una reciente emisión de su programa Socios, que se emite vía Instagram, reveló algunos detalles de cómo conquistó a su pareja Jorge, con quien firmó el Acuerdo de Unión Civil en 2018.

Todo comenzó cuando Stefan Kramer, uno de los panelistas del espacio de conversación, comentó que su esposa, la cantante Paloma Soto estaba de cumpleaños. En ese contexto, Jorge Zabaleta también se animó a contar algunas anécdotas relacionadas a su esposa, a lo que Kramer agregó que algún día deberían invitar a sus parejas al programa.

En ese momento, Pancho Saavedra quiso comentar su experiencia en la etapa de conquista de su esposo. "En mi periodo de conquista del Coke, puta, yo estuve así, le regalaba cosas… iba y le compraba una pulsera, después un perfume", comentó el animador de Lugares que hablan.

Luego agregó que tanto regalo no le parecía bien a su pololo. "Un día me dijo: ‘sabis qué, podis de dejar de gastar plata por la chucha’", contó. "Ah, el hombre cuida la plata", señaló Kramer.

El rostro de Canal 13 insistió en que su pareja le pidió que dejara de comprarle regalos caros. "Me dijo ‘podís dejar de gastar plata innecesariamente. Cosas más sencillas, no que todos los días llegas con una pulsera, que una corbata, que una camisa, que un traje, por qué’", señaló.

Pero no es la primera vez que Pancho Saavedra se relaja en su programa de internet y cuenta infidencias personales.

Hace unos días el animador de Contra viento y marea se sinceró sobre una pareja que le cayó mal en su programa de matrimonios.

Consultado por Zabaleta sobre si le había tocado alguna oportunidad donde no congeniara con los novios, Saavedra reconoció que el primer caso fue problemático para él, ya que la novia era sumamente "floja", lo que lo llevó a tener una mala relación con ella. "Una novia que me cayó pésimo desde el día que la conocí, fue mutuo, yo de hecho llegué a la fiesta y lo único que quería era irme", comenzó relatando.

Zabaleta se mostró impresionado con la sinceridad de Pancho, quien agregó "me cayó mal, es que hay temas morales de por medio que yo no comparto, entonces me cayó mal".

"Y cuando tú conoces a tanta novia y novio sacrificado y cuando tú ves que hay una niña ahí como que… me carga la gente que es poco empeñosa, no soporto a la gente que es poco empeñosa", enfatizó.

