"Le damos fuerte al hialurónico": Oriana Marzoli muestra sus "nuevos" labios en Instagram

El ácido hialuronico se ha transformado en un verdadero aliado de la belleza y para quienes quieren corregir o rellenar alguna parte del rostro de manera sutil. Sin embargo, hay algunas personas que prefieren resultados más notorios y llamativos. Este el caso de Oriana Marzoli, quien no tiene miedo en reconocer que sus labios dependen de este líquido para verse siempre más y más rellenos.

La española compartió orgullosa en sus redes sociales el resultado de su más reciente retoque con este producto que dejó sus labios abultados y carnosos.

"PREGUNTO!☝🏻alguien más como yo que TIENE que bajar el “LABIÓMETRO” (barrita que aparece al lado para aumentar o reducir los lips)💋 con estos filtros, porque le damos fuerte al hialurónico?", consultó a sus seguidores e Instagram, refiriéndose a la herramienta de edición para engrosar labios.

El relleno no convenció a sus seguidores

La intervención de la española no fue del gusto de todos sus seguidores y no faltaron quienes la criticaron por abusar de los retoques estéticos.

"Las criticaste y ahora las estas imitando “toda una polioperada”", "Tanto que criticó a la Luli y tiene la boca de un travesti", "Polioperada jajaja tanto que criticaba a las que se operaban y ella esta irreconocible !!! 😜😜😜", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en su post.



Además, muchos de los usuarios coincidieron en que la ex chica reality estaba pareciéndose cada día más a Gala Caldirola, influencer con quien no tuvo buenas migas en su participación en ¿Volverías con tu ex?.

"Cachaaaaa la gala🙌", "Por un momento pensé que eras la gemela de Gala 😱", "Ya no intentes parecerte a la gala BARRIOBAJERA ERES", "Es Gala??? A noooo de veras que Gala es tremenda mujer", "Igual a Gala!!!!! la cagó tanta será la envidia? Ya ni siquiera se parece a la Oriana que se dió a conocer mucho de todo!", fueron algunas de las reacciones.

¿Qué es el ácido hialurónico?

Más allá de la polémica, es bueno saber que el glucosaminoglucano (conocido como ácido hialurónico), es una proteína que el cuerpo produce de manera natural y que es replicada en los laboratorios por medio de una bacteria. Existen diferentes tipos de ácido hialurónicos, que mantienen el mismo activo pero varían en la viscosidad y sirven para mejorar la piel y la estructura de la cara.

Sirve para mejorar la calidad de la piel en cuestión de arrugas o para voluminizar ciertas zonas en donde por la edad vamos perdiendo volumen, como los pómulos, los labios y el mentón e incluso existe un tipo de ácido hialurónico que se puede utilizar para rellenos corporales como aumento de glúteos o mamas.

