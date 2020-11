Greeicy Rendón confiesa que le daba pena ver a su hermano vendieron arepas: "Hoy me siento orgullosa"

Ver esta publicación en Instagram

"Hoy en día me arrepiento porque ahora sí entiendo el valor real de las cosas. La felicidad, la salud y la tranquilidad no tiene nada que ver con el dinero y mi hermano me daba un gran ejemplo en ese momento", reflexionó la cantante de 28 años.

Greeicy explicó durante su infancia estuvo rodeada de niñas con mayores "posibilidades económicas y hablaban de cosas que eran hasta un poquito superficiales. Mis amigas siempre han sido bellísimas y vi muchos panoramas, muchas opciones de vida".

Ante los escenarios que apreciaba, la pequeña que alguna vez fue pensaba que "vender las arepas en la esquina está mal, porque uno como que piensa que la gente no lo va a aceptar. Una cantidad de bobadas que al final, pues son bobadas", dijo la artista.

La de Cali se ha convertido en una de las famosas más queridas de Colombia - Instagram @greeicy

El mensaje de su hermano

Tras finalizar el video difundido por Colombia Clic, se deja ver un comentario de su hermano Andrés. "Sabía que te daba pena verme vender arepas en una esquina de la casa. Hoy puedo ver este video, acordarme y saber que algún día te sentirías muy orgullosa de esos momentos que nos tocó vivir como familia", escribió.

"Hoy por hoy (esos momentos) son el orgullo de saber que camellando duro de la mano de Dios se logra lo que uno propone. Siempre te digo cada vez que te veo: Te amo, hermanita", se lee al final del comentario.

Para finalizar sus palabras, Greeicy Rendón expresó: Me siento orgullosa de contar esta historia y tener esos recuerdos de mi gente y saber que pa' salir adelante no solo hay que querer, sino camellar".

Más de 16 millones de seguidores acompañan a la artista en sus redes sociales - Instagram @greeicy

La también actriz ha cosechado múltiples éxitos artísticos pese a su corta edad. En 2019 lanzó su primer álbum discográfico llamado 'Baila'. Uno de sus temas más sonados fue 'Amantes', dado a conocer en 2017 e interpretado junto a Mike Bahía.

Greeicy ha participado en distintas series juveniles y telenovelas, destacando su papel como "Camila Vega" en 'Las Vega's", que le valió un galardón como "Mejor Actriz de Reparto" en los Premios TvyNovelas de 2017. En su faceta de cantante fue ganadora en los MTV Millennial Awards de 2018 como "Artista con más actitud".

